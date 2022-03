11 mar 2022 17:53

CASA TOTTI, LA CRISI S'INGROSSA - SUI SOCIAL IL PUPONE E ILARY BLASI FANNO GLI AUGURI "SEPARATI" PER IL COMPLEANNO DELLA FIGLIA ISABEL - E' L'ENNESIMO L’INDIZIO CHE TRA I DUE C'E' ARIA DI BUFERA E SI RICONCORRONO LE VOCI DI UNA SEPARAZIONE IMMINENTE - NELL’ULTIMA PARTITA DELLA ROMA ALL’OLIMPICO CONTRO L’ATALANTA, TOTTI È STATO INQUADRATO IN TRIBUNA VIP INSIEME AL FIGLIO CRISTIAN. MA A 60 METRI DA LUI C’ERA ANCHE LA NUOVA FIAMMA NOEMI BOCCHI - FOTO BY MEZZELANI