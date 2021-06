UN CASCO PER SVELARE I SEGRETI DELLA MENTE - UNA STARTUP AMERICANA STA PER INVIARE A DOZZINE DI CLIENTI UN CASCO DA 50.000 DOLLARI CAPACE DI MISURARE E ANALIZZARE GLI IMPULSI DEL NOSTRO CERVELLO - LA TECNOLOGIA NON E' NUOVA, MA FINORA E' STATA UTILIZZATA SU MACCHINE ENORMI IN AMBIENTI CLINICI - IL FONDATORE, JOHNSON: "PER FARE PROGRESSI, DOBBIAMO..."

Dagotraduzione da Bloomberg

Casco Kernel

Nelle prossime settimane, una società chiamata Kernel inizierà a inviare a dozzine di clienti negli Stati Uniti un casco da 50.000 dollari che può, in parole povere, leggere la mente. Il casco, che pesa circa 9 chili, contiene sensori e altri dispositivi elettronici che misurano e analizzano, alla velocità del pensiero, gli impulsi del cervello e il flusso sanguigno, restituendo dati su come la nostra materia grigia risponde agli stimoli esterni.

La tecnologia non è nuova, ma finora è stata montata su macchine enormi da milioni di euro che necessitavano ai pazienti di stare seduti fermi in un ambiente clinico.

La promessa di una tecnologia più conveniente che chiunque possa indossare e con cui camminare è, beh, strabiliante. Ricercatori entusiasti prevedono di utilizzare i caschi per ottenere informazioni sull'invecchiamento cerebrale, i disturbi mentali, le commozioni cerebrali, gli ictus e i meccanismi alla base di esperienze precedentemente metafisiche come la meditazione e i viaggi psichedelici.

Bryan Johnson

«Per fare progressi su tutti i fronti di cui abbiamo bisogno come società, dobbiamo portare il cervello in linea», ha detto Bryan Johnson, che ha impiegato più di cinque anni e ha raccolto circa 110 milioni di dollari, metà dei quali suoi soldi, per sviluppare i caschi.

Johnson è l'amministratore delegato di Kernel, la startup che sta cercando di costruire e vendere migliaia, o addirittura milioni, di caschi leggeri e relativamente economici che hanno la potenza e la precisione necessarie per ciò che neuroscienziati, informatici e ingegneri elettrici hanno cercato di fare per anni: sbirciare attraverso il cranio umano al di fuori dei laboratori universitari o governativi.

In quella che deve essere una specie di record per di «no», 228 investitori hanno ignorato la proposta di vendita di Johnson e l'amministratore delegato, che ha fatto fortuna con la sua precedente azienda nel settore dei pagamenti, ha quasi azzerato il suo conto in banca l'anno scorso per mantenere Kernel in funzione.

Casco Kernel 3

Uno degli elementi centrali del discorso di Johnson è «Conosci te stesso», una frase che si rifà all'antica Grecia, e che vuole sottolineare quanto poco abbiamo imparato sulla nostra testa dai tempi di Platone. Gli scienziati hanno costruito tutti i tipi di test e macchine per misurare il nostro cuore, il sangue e persino il DNA, ma i test sul cervello rimangono rari e costosi, limitando drasticamente i nostri dati sull'organo che più ci definisce.

«Se andando da un cardiologo ti chiedesse come si sente il tuo cuore, penseresti che è pazzo», dice Johnson. «Gli chiederesti di misurare la tua pressione sanguigna e il tuo colesterolo e tutto il resto».

Casco Kernel 2

I primi caschi Kernel sono diretti agli istituti di ricerca sul cervello e, forse meno nobilmente, alle aziende che vogliono sfruttare le intuizioni su come le persone pensano per modellare i loro prodotti (Christof Koch, capo scienziato dell'Allen Institute for Brain Science di Seattle, definisce i dispositivi di Kernel “rivoluzionari”).

Entro il 2030, dice Johnson, vuole abbassare il prezzo della gamma e mettere un casco in ogni casa americana. I caschi, dice, consentiranno alle persone di prendere finalmente sul serio la propria salute mentale, di andare d'accordo, di esaminare gli effetti mentali della pandemia e persino le cause alla radice della polarizzazione politica americana. Se l'amministrazione Biden volesse finanziare tale ricerca, dice Johnson, sarebbe più che felice di vendere ai federali un milione di caschi e iniziare.

Johnson è una specie di ossessivo delle misurazioni. È in prima linea in quello che è noto come il movimento del sé quantificato. Quasi ogni cellula del suo corpo è stata ripetutamente analizzata e curata da un team di medici, e i loro test ora lo valutano come un decennio più giovane dei suoi 43 anni. Lungo queste linee, vuole lasciare che tutti gli altri analizzino, modifichino e perfezionino le loro menti. Nessuno sa quali saranno i risultati, o anche se questa è una buona idea, ma Johnson si è preso la responsabilità di scoprirlo.