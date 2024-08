16 ago 2024 15:00

SUL CASO MEREDITH C’È SEMPRE QUALCHE COLPO DI SCENA – AMANDA KNOX, ASSOLTA PER L’OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER LA NOTTE DI HALLOWEEN DEL 2007, PROMETTE BATTAGLIA DOPO LA CONDANNA PER AVER CALUNNIATO PATRICK LUMUMBA (ACCUSATO INGIUSTAMENTE DI ESSERE RESPONSABILE DELL’OMICIDIO): “STATE TRANQUILLI. TORNERÒ IN CASSAZIONE PER COMBATTERE” – “SENTIRE UN GIUDICE PRESENTARE FALSITÀ COME FATTI MI SPINGE A CONTINUARE A LOTTARE. NON ERO PRESENTE IN CASA QUANDO MEREDITH È STATA ASSASSINATA…”