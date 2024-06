UN CASO REGENI IN ALGERIA? - LA STRANA STORIA DI ALEX BONUCCHI, 25ENNE DI MODENA MORTO FOLGORATO IN NORD AFRICA NEL 2021, DURANTE UN VIAGGIO DI LAVORO, MENTRE FACEVA IL BAGNO NELLA PISCINA DELL’ALBERGO DOVE ALLOGGIAVA - PER IL TRIBUNALE ALGERINO LA MORTE È STATA CAUSATA DA UNA SCOSSA ELETTRICA, MA IL DECESSO E' DOVUTO ALLE "CONDIZIONI CARDIACHE DELLA VITTIMA" - ORA IL CASO FINISCE IN PARLAMENTO. IL MISTERO DELLA SALMA, RESTITUITA SENZA CUORE E SENZA UN POLMONE...

(ANSA) - Verità per Alex Bonucchi. E' finito in parlamento il caso del 25enne di Nonantola, nel Modenese, morto folgorato in Algeria nel 2021, durante un viaggio di lavoro. La morte del giovane è stata 'archiviata' dal tribunale algerino come 'naturale', conseguente ad un malore nonostante vi siano due autopsie che affermano il contrario: Alex, tecnico specializzato della Sacmi, secondo gli accertamenti medico legali morì per folgorazione all'interno della piscina dell'hotel dove alloggiava, l'Amsterdam di Rouiba.

A raccogliere il disperato appello della mamma della vittima, Barbara degli Esposti è stata la deputata modenese del M5s Stefania Ascari che ha presentato al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un'interrogazione a risposta scritta riguardante il tragico decesso di Alex Bonucchi. "Il caso di Alex Bonucchi rappresenta una dolorosa vicenda che richiede un attento esame e una risposta adeguata dalle istituzioni italiane per assicurare verità e trasparenza, ma soprattutto giustizia per il nostro concittadino", afferma Ascari.

"La Procura di Roma - prosegue - ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante dell'hotel, ma la sentenza finale ha assolto l'indagato, dichiarando che "la morte della vittima è stata causata da una scossa elettrica" ma che "il decesso è dovuto alle condizioni cardiache della vittima - afferma Ascari. La madre della vittima, Barbara Degli Esposti, ha denunciato varie irregolarità e incongruenze nelle indagini, tra cui il fatto che la salma del figlio sia stata restituita senza cuore e polmone destro, trattenuti per accertamenti di cui non ha mai ricevuto esito".

Ascari interroga il Ministro per sapere se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e delle presunte irregolarità denunciate dalla famiglia della vittima e quali azioni intenda intraprendere per fare luce su quanto accaduto e garantire che venga fatta giustizia per la morte di Alex Bonucchi. Si chiede infine se il Ministro ritenga opportuno sollecitare le autorità algerine a fornire chiarimenti dettagliati sulle indagini condotte, sulle cause del decesso e sul trattamento dei resti della vittima.

