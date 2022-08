IL CASO DEL RICHIEDENTE ASILO CHE A PIACENZA HA STUPRATO UNA SIGNORA UCRAINA INCATTIVISCE LA CAMPAGNA ELETTORALE – DOPO CHE LA DESTRA AVEVA RILANCIATO LE IMMAGINI DELLA VIOLENZA SESUALE SUI SOCIAL, SOTTI-LETTA ENTRA A MUSO DURO: “IL VIDEO POSTATO DA GIORGIA MELONI SU UNO STUPRO È UN VIDEO INDECENTE E INDECOROSO" – REPLICA DELLA “DUCETTA”: “NON CONSENTO A LETTA DI DIFFONDERE MENZOGNE SUL MIO CONTO E FARE BIECA PROPAGANDA SUL GRAVISSIMO EPISODIO DI PIACENZA”

1 – ELEZIONI: LETTA, VIDEO MELONI SU VIOLENZA È INDECENTE

(ANSA) - "Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso". L'ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta riferendosi al filmato pubblicato su Twitter dalla leader di Fratelli d'Italia su un episodio di violenza sessuale a Piacenza.

Letta l'ha detto a Radio24. "C'è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto - ha aggiunto - quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone".

2 – ELEZIONI: MELONI "DA LETTA MENZOGNE SUL MIO CONTO"

(ITALPRESS) - "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto.

Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c'è un limite. Soprattutto quando si parla di stupri e violenza sulle donne. E mi vergogno francamente di leader politici che mentre usano uno stupro per attaccare me non spendono una parola di solidarietà per la vittima, evidentemente per paura di dover affrontare il tema dell'emergenza sicurezza aggravato". Lo scrive la leader di FdI, Giorgia Meloni, su Facebook.

