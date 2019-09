CASTE DI MERDA - IN INDIA DUE CUGINETTI DI 12 E 10 ANNI SONO STATI UCCISI A BASTONATE DA DUE RAGAZZI DI UNA CASTA SUPERIORE DOPO ESSERE STATI SORPRESI A FARE I LORO BISOGNI IN STRADA - I PICCOLI, IN MANCANZA DI UN BAGNO A CASA, ERANO COSTRETTI A "LIBERARSI" ALL’APERTO (COME FANNO 600 MILIONI DI INDIANI): SONO STATI INSULTATI E COLPITI FINO ALLA MORTE - TRA LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI C'ERANO GIA' STATI PROBLEMI...

Carlo Pizzato per “la Stampa”

Questa è una brutta storia che unisce tre problemi indiani: il razzismo di casta, la mancanza di servizi igienici e la politica. Al centro di questi tre temi, due bambini di 12 e 10 anni, cuginetti cresciuti assieme come sorella e fratello: Roshani e Avinash Balmiki, di casta Dalit, i cosiddetti intoccabili.

All' alba dell' altro ieri, si trovavano di fronte alla casa del sindaco del paesino di Shivpuri. Non avendo un bagno a casa loro e dovendo andare al gabinetto, si sono entrambi accovacciati a terra per fare i loro bisogni all' aria aperta, come sono costretti a fare circa 600 milioni di indiani, ovvero quasi la metà della popolazione. Sorpresi da due fratelli di casta superiore, Hakim e Rameshawar Yadav, i cuginetti sono stati insultati, sgridati e poi bastonati a sangue.

La piccola Roshani è stata colpita dietro la testa e poi sulla tempia. Poi è toccato ad Avinash. I due assassini si sono accaniti sui due ragazzini fino all' ultimo respiro. Roshani e Avinash erano già morti quando sono arrivati in ospedale. Il padre, Manoj Balmiki, ha spiegato che con la famiglia degli assassini c' erano già stati conflitti di casta. "Gli Yadav ci proibivano di usare la pompa del pozzo comunale se prima tutti gli altri residenti non avessero raccolto la loro acqua.

Due anni fa ho avuto una discussione animata con quei due, che mi hanno insultato per essere un Dalit e minacciato di morte. "Il primo ministro premiato in Texas Quest' episodio accade, paradossalmente, proprio nel giorno in cui il primo ministro Narendra Modi, in un viaggio trionfale in America dov' è stato osannato dal presidente Donald Trump in uno stadio del Texas, ha ricevuto il prestigioso premio "Global Goalkeeper" dalle mani di Bill Gates a nome della sua fondazione umanitaria. Motivazione: in riconoscimento della campagna "Missione India pulita e ordinata" che punta a costruire servizi igienici in tutto il paese e a rafforzare il senso civico e di pulizia nei cittadini.

La leader del partito di opposizione BSP, Mayawati, ha puntato il dito contro i governi di questi ultimi dieci anni: «Hanno fallito nell' obiettivo di costruire toilette pubbliche adeguate, oltre a tenere milioni di Dalit, di poveri e di minoranze religiose senza servizi pubblici. Hanno consentito di renderli vittime di atrocità e violenze. È in questo contesto che la violenza crudele in cui versano i due ragazzini Dalit di Shivpuri è davvero deplorevole. Gli assassini dovrebbero essere impiccati».

Ma incidenti come questi sono sempre più all' ordine del giorno. La settimana scorsa nello stato del Jharkand, un disabile è stato ucciso, e altri due feriti, quando una folla di fondamentalisti religiosi li ha assaliti con il sospetto che le vittime avessero macellato una vacca, animale sacro per gli induisti.

