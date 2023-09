A CASTELFIORENTINO, IN PROVINCIA DI FIRENZE, LA 35ENNE KLODIANA VEFA È STATA UCCISA A COLPI DI ARMA DA FUOCO IN STRADA - LA DONNA, ALBANESE DA TEMPO RESIDENTE IN TOSCANA, LASCIA DUE FIGLI ADOLESCENTI DI 17 E 14 ANNI - I CARABINIERI STANNO CERCANDO IL MARITO, DA CUI SI ERA SEPARATA, CHE ORA RISULTA IRREPERIBILE - IN PASSATO TRA I DUE CI SAREBBERO STATE ALCUNE LITI, ANCHE SE NON RISULTEREBBERO DENUNCE ALLE FORZE DELL’ORDINE…

Estratto dell’articolo di Chiarastella Foschini, Luca Serranò per www.repubblica.it

klodiana vefa 8

Tragedia a Castelfiorentino (Firenze), dove una donna di 35 anni è stata uccisa in strada da un uomo, forse il marito da cui si stava separando e che ancora risulta irreperibile. Sul posto, richiamati dagli spari, carabinieri e soccorritori del 118. Le condizioni della donna, Klodiana Vefa, di origine albanese, sono apparse subito disperate e il suo cuore ha smesso poco dopo di battere. Lascia un figlio di 17 anni e una figlia di 14.

Note di ricerca sono state diramate su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze). Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare proprio il marito, che sarebbe in fuga. In passato tra i due ci sarebbero state liti, anche se non risulterebbero denunce alle forze dell’ordine.

klodiana vefa 2

L’omicidio è avvenuto in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina, dove la donna viveva con i figli. Secondo una prima ricostruzione l’assassino ha aspettato la vittima sotto l’abitazione, poi, non è chiaro se in seguito a una lite o per un piano premeditato, ha esploso almeno due colpi in successione. Per lei non c’è stato scampo.

[…] L'area dell'omicidio è stata isolata per non inquinare la scena del crimine e per agevolare i rilievi scientifici e balistici. Gli investigatori raccolgono le testimonianze dei familiari e dei conoscenti. Secondo alcuni testimoni la vittima e un uomo stavano litigando in strada, vicino alla casa dove Klodiana abitava con i due figli. […]

klodiana vefa 3 klodiana vefa 4 klodiana vefa 5 klodiana vefa klodiana vefa 6 klodiana vefa 7 klodiana vefa 9