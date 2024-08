CASTELLITTO SPENDE E SPANDE, MA NON TROVA DUE SPICCI PER RINNOVARE IL CONTRATTO A UNA MANCIATA DI PRECARI – IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, DI CUI L’ATTORE È PRESIDENTE (NOMINATO DA SANGIULIANO) RICORRE ALL’AUSTERITY E MANDA A CASA 17 TECNICI. EPPURE PER LE CONSULENZE D’ORO AL SUO AGENTE, ANGELO TUMMINELLI, I SOLDI CI SONO SEMPRE – IN TOTALE, SECONDO L’INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DI AVS, MARCO GRIMALDI, IL CSC HA SPESO PER NUOVI INCARICHI LA BELLEZZA DI 587MILA EURO…

Csc, Castellitto lascia a casa 17 tecnici ma offre consulenze d’oro al suo agente

Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica”

Prima la mail per proporre il rinnovo del contratto, poi la disdetta del Cda. “ Dobbiamo risparmiare”. Così, 17 tecnici del Centro sperimentale di cinematografia sono stati lasciati a casa. […] La mail […] è arrivata una settimana prima della scadenza del contratto, il 31 luglio. Si tratta infatti di rapporti di lavoro precari […].

Quest’anno la speranza di continuare ad avere uno stipendio è finita in un precipizio. Il Csc a guida Sergio Castellitto (nominato presidente dopo la lottizzazione voluta dal centrodestra), decide che è tempo di austerity, basta scialacquamenti. Eppure, come emerge dall’interrogazione parlamentare del deputato di Avs Marco Grimaldi, i soldi ci sono eccome.

«Dalla pagina dell’amministrazione trasparente presente sul sito del Csc si apprende che, sotto la nuova direzione, sono stati contrattualizzati tre avvocati per un importo ‘ a consumo’ complessivo di 417.000 euro nonostante il Csc possa avvalersi del gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato», scrive Grimaldi.

Ma non è tutto: la prima nomina di Castellitto è stata quella di Angelo Tumminelli, produttore e imprenditore, come responsabile delle relazioni istituzionali. Tumminelli, agente di Castellitto, «svolge un incarico trasversale al di sopra dei ruoli istituzionali, con un contratto di 105.000 euro», si legge ancora nell’interrogazione rivolta al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Così, conclude il deputato di Avs « da una semplice ricerca online si apprende che si spendono 587.000 euro per nuovi incarichi, non tutti, tra l’altro, come evidenziato dall’interrogante, necessari » . Però i 17 tecnici con contratti precari sono di troppo.

Estate rovente, si diceva, anche perché « un incendio ha distrutto un intero cellario del Csc, dove si conservano le vecchie pellicole, quelle di maggior valore storico » , continua Grimaldi.

L’incendio tenuto “ segreto” dal Csc che ha pubblicato la notizia sul sito solo per pochi minuti, è stato confermato al quotidiano Domani da Mario Sesti, responsabile della comunicazione: « L’incendio ha distrutto una parte esigua di pellicole in nitrato conservate, di queste esisteva già una prima copia di protezione. Allo stato attuale non è stato ancora concluso il censimento completo delle opere che sono andate distrutte. Le cause inoltre sono difficili da stabilire » . Sulla vicenda, ci sarebbero anche delle indagini in corso.

