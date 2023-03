CATTIVE INFLUENCER SUI PIÙ PICCOLI - LA MASCOTTE DI "KEBHOUZE", IL FAST-FOOD DI PROPRIETÀ DI GIANLUCA VACCHI, DISTRIBUISCE FILTRI, CARTINE E PRESERVATIVI AI BAMBINI DI UNA SCUOLA MEDIA DI ROMA - IL "KIT" ERA ACCOMPAGNATO DA FRASI SESSISTE E ALLUSIVE: “PATATINA GRATIS” - IL CANTANTE AGOSTINO PENNA, PADRE DI UNA STUDENTESSA DELLA SCUOLA: "AI MIEI TEMPI SI DICEVA DI NON ACCETTARE CARAMELLE DAGLI SCONOSCIUTI MA ADESSO, PURTROPPO, LE CARAMELLE SONO LA COSA MENO GRAVE ALL’INTERNO DI QUEL KIT…"

Filtri e cartine, fiammiferi e preservativi distribuiti davanti a una scuola media di Roma con tanto di frasi sessiste e allusive del tono “patatina gratis”. Tutto per pubblicizzare un fast-food. […] «Assurdo, sono sdegnato- denuncia il cantante Agostino Penna, paoa di una studentessa della scuola di via Col di Lana - quel pupazzo colorato distribuiva ai ragazzini delle medie un kit con dentro cartine , filtri e fiammiferi per fumare, caramelline e preservativi. Credo davvero che sia stato superato ogni limite».

[…] «Ai miei tempi si diceva di non accettare caramelle dagli sconosciuti ma adesso, purtroppo, le caramelle sono la cosa meno grave all’interno di quel kit. Non si può distribuire a dei ragazzini materiale per fumare o preservativi: sono troppo piccoli. È inaccettabile: io non sono un bacchettone ma davvero abbiamo superato ogni limite».

[…] intanto si cerca l’origine di questa impropria modalità di pubblicizzare un locale: «Ho fatto una breve ricerca su Internet - spiega Penna- e pare che questo locale sia riconducibile a Gianluca Vacchi: è un personaggio noto, soprattutto sui social, ma non credo si possa giocare con l’attenzione dei ragazzini per attirarli con prodotti assolutamente inadatti alla loro età».

Non solo, nel kit c’è anche un buono sconto dal tono chiaramente allusivo: "patatina gratis", con un kebab le patatine fritte sono gratis. «Patatina gratis - sottolinea Penna- insieme ai preservativi mi sembra un’evidente allusione sessista e volgare. Ripeto: tutto questo è davvero troppo. A cosa siano arrivati per pubblicizzare un kebab?».

