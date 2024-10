ARTICOLI CORRELATI

Poche settimane prima dell’inizio estate, quando il sito Dagospia ha svelato la separazione fra Checco Zalone e la sua compagna Mariangela Eboli, ha messo fine anche alla collaborazione professionale con la madre delle figlie Gaia e Greta. E l’ha licenziata revocandole l’incarico di amministratore unico della società Mlz che organizza i suoi spettacoli, dandole 30 mila euro come indennità di mancato preavviso.

E mamma Antonietta ha votato per cacciare la nuora dalla società di Checco

La rottura professionale è avvenuta convocando l’assemblea ordinaria della Mlz che è posseduta al 95% da Checco Zalone (suo vero nome Luca Pasquale Medici) e al 5% dalla mamma Antonietta Capobianco (classe 1951). Sia Checco che la mamma erano presenti in assemblea. Il verbale della società indica invece che «risulta assente l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela», fino a quel momento compagna di vita di Zalone.

L’assemblea è presieduta proprio dal comico che «relaziona ai presenti (quindi alla sola mamma Antonietta, ndr) di dover procedere alla revoca, ai sensi dell’art. 2383 3° comma Codice civile, dell’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e propone di corrisponderle una indennità per mancato preavviso pari a sei mensilità di compenso». Dopo la relazione, la delibera messa ai voti che ottiene il voto favorevole sia del comico pugliese che di sua mamma: «L’assemblea all’unanimità delibera di revocare con effetto immediato l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e di corrispondere, a titolo di indennità per mancato preavviso, il compenso mensile di € 5.000,00 (cinquemila) netti per sei mensilità».

La Mlz di Zalone dopo un 2022 stentato (fatturato di 162.473 euro e perdita di 95.391 euro) era tornata proprio nell’ultimo anno in cui è stata amministrata dalla Eboli a macinare incassi e utili grazie al successo dello spettacolo teatrale prodotto, Amore + Iva. Il fatturato è salito a 4,2 milioni di euro e l’utile a fine 2023 era stato di 1,4 milioni di euro, meglio dell’anno di Tolo Tolo.

La società ha investito in immobili per 1,5 milioni di euro, ha attività finanziarie per 4,8 milioni di euro e sul conto corrente aveva disponibilità liquide per 3,5 milioni di euro. Il mattone per altro sembra l’investimento prediletto da Checco: fra Bari, Cellamare, Capurso e Martina Franca ha quattro appartamenti e una villa, più qualche terreno anche ad Alberobello.

