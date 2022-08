1 ago 2022 09:19

A CAVAL DONATO NON SI GUARDA IN BOCCA. ANCHE SE DIETRO C’È BIN LADEN! – NUOVO SCANDALO PER IL PRINCIPE CARLO: NEL 2013 HA ACCETTATO UNA DONAZIONE DA UN MILIONE DI STERLINE DALLA FAMIGLIA DEL FONDATORE DI AL QAEDA. A STACCARE L’ASSEGNO PER IL FONDO CARITATEVOLE DELLA FAMIGLIA REALE BRITANNICA, GESTITA DALL’ETERNO EREDE AL TRONO, È STATO BAKR BIN LADEN, FRATELLASTRO DI OSAMA, CHE INCONTRÒ IL MARITO DI CAMILLA NELLA SUA RESIDENZA LONDINESE…