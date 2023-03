31 mar 2023 11:45

I CAVILLI VINCONO SEMPRE, ANCHE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HA DISPOSTO IL BLOCCO, CON EFFETTO IMMEDIATO, DI "CHATGPT", LA PIATTAFORMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI “OPENAI” – IL MOTIVO? MANCA UN’INFORMATIVA AGLI UTENTI E AGLI INTERESSATI PER LA RACCOLTA DEI DATI. TRADOTTO: "CHATGPT" NON È ANCORA ABBASTANZA INTELLIGENTE PER CAPIRE LA BUROCRAZIA ITALIANA…