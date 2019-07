UN CAVILLO SALVA KEVIN SPACEY – IL RAGAZZO CHE L'HA ACCUSATO DI MOLESTIE HA TENUTO SEGRETO IL FATTO PER 15 MESI, E NON I TRE CHE SECONDO L’ACCUSA SONO PASSATI TRA IL GIORNO DEGLI ABUSI E LA DENUNCIA NELLO SCORSO GENNAIO – DURANTE L'INTERROGATORIO SI È APPELLATO AL QUINTO EMENDAMENTO, RIFIUTANDO DI RISPONDERE A ULTERIORI DOMANDE MENTRE RIMANE UN MISTERO IL…(VIDEO)

Tre anni dopo l’incontro in un bar del resort estivo del New England, il giovane che ha accusato l'attore Kevin Spacey di molestie sessuali la scorsa notte è apparso pubblicamente per la prima volta e ha testimoniato in un'aula di Nantucket.

Prima di decidere nel bel mezzo della sua testimonianza di esercitare il diritto a non incriminarsi sancito dal Quinto Emendamento, l’accusatore di Spacey ha confermato – a domanda diretta dell’avvocato dell’attore – che ha denunciato il presunto assalto sessuale alla polizia solo 15 mesi dopo i fatti, e non dopo tre mesi (come sostenuto dal procuratore). L'investigatore principale nel caso ha testimoniato sotto interrogatorio da parte dell'avvocato della difesa di Spacey che la differenza di un anno era il risultato di un "errore di battitura".

E il portavoce dell'ufficio del Procuratore distrettuale ha riconosciuto l'errore, ma si è rifiutato di dire se i documenti depositati in tribunale sarebbero stati modificati per far si che riportassero la data giusta del 31 ottobre 2017.

La presunta vittima, figlio della giornalista e conduttrice televisiva Heather Unruh, ha ritirato la causa civile intentata lo scorso giugno: il suo avvocato ha specificato che si è trattato di una scelta volontaria da parte del ragazzo, ma non ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a prenderla. Si tratta di una buona notizia per l’attore che però continua ad avere un conto aperto visto che il procedimento penale continua. Il ritiro repentino potrebbe significare che

è stato raggiunto un accordo privato.

Il ragazzo ha accusato Spacey di averlo molestato sessualmente nel 2016, mentre lavorava in un bar: i due avrebbero bevuto e, secondo il racconto dell’allora 18enne, l’attore gli infilò la mano nei pantaloni per masturbarlo.

Ma a smentire la sua versione ci sarebbero una serie di messaggi tra lui e l’ex attore, come ha confermato l’avvocato di Spacey. Peccato che quei messaggi non esistono più e il telefono sul quale erano stati mandati sia andato perduto.

