LA CAZZARA DEL RITOCCO – DEMI MOORE, INTERVISTATA DA NAOMI CAMPBELL, GLISSA SULLA FACCIA PLASTIFICATA CON LA QUALE SI E' PRESENTATA IN PASSERELLA A PARIGI E VUOLE RIFILARCI LA PATACCA: IL SUO "ELISIR DI GIOVINEZZA" SAREBBERO DELLE MASCHERE FACCIALI IN BIO CELLULOSA – PIÙ CHE GIOVANE, SEMBRAVA DEFORMATA…- VIDEO

Da "dilei.it"

demi moore e naomi campbell

Demi Moore e la sua replica dopo la discussa sfilata per Fendi a Parigi. L’attrice 58enne, che aveva preso parte alla passerella del brand italiano alla “Paris Haute Couture Fashion Week” della scorsa settimana, insieme ad altre “anta” d’eccezione, come Naomi Campbell e Kate Moss, era stata presa di mira dal web per il suo viso incredibilmente trasformato: zigomi pronunciati, gote scavate, incarnato senza una ruga, quasi plastificato.

demi moore 1

“Irriconoscibile. Colpa della plastica o del truccatore? Che peccato che le donne non permettano a se stesse di invecchiare con grazia….” , “Questa è autodistruzione totale. Questa è una dolorosa insicurezza. Questa è totale mancanza di fiducia. Cosa diavolo ti spingerebbe a ridurti così la faccia??” hanno scritto gli utenti su Twitter.

L’attrice non ha commentato sui suoi account social. D’altronde Demi ha sempre negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e già nel 2007 aveva messo a tacere le voci secondo le quali si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia plastica per un valore di $ 250.000 prima di apparire nel film del 2003 Charlie’s Angels: Full Throttle.

Qualcuno aveva intravisto nella foto postata sul suo account Instagram, con lei e la figlia Scout in aereo, sulla via del ritorno da Parigi, con tanto di maschera in faccia, una risposta a chi la accusava di aver fatto uso di riempitivi facciali. Come dire: “L’unico mio segreto di bellezza è questo”

demi moore 13

Adesso, ospite di Naomi Campbell nell’episodio della trasmissione #NoFilterWithNaomi di questa settimana, è tornata sull’argomento sfilata, ribadendo la sua felicità nell’aver partecipato (“È stato speciale per me ..Davvero magico. Estremamente memorabile, un vero onore”). E l’unico suo elisir di giovinezza, segreto del suo viso giovanile: un rigoroso regime di cura della pelle a base di maschere facciali in bio cellulosa Y Theorem di 111SKIN.

