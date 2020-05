Yasmin Jeffery per “The Sun”

il fuhrer temeva di farsi vedere nudo

Gli storici hanno rivelato che Adolf Hitler soffriva di una imbarazzante condizione che potrebbe spiegare la sua rabbia e la mancanza di sesso durante i suoi 56 anni. Le relazioni mediche seguite all’arresto del leader nazista, parlano di criptorchidismo nella parte destra (la mancata discesa di un testicolo nel sacco scrotale), ma da analisi successive pare che i suoi genitali fossero ancora più deformati.

eva braun ebbe pochi incontri sessuali con hitler

Si parla infatti di ipospadia, una malformazione congenita che può corrispondere ad un micropene. Jonathan Mayo e Emma Craigie, nel nuovo libro “Hitler’s Last Day: Minute by Minute”, parlano di queste due forme di anormalità genitali e ricordano che Hitler temeva che le persone lo vedessero nudo. Non divenne mai padre nonostante spingesse i tedeschi a mettere al mondo più figli ariani.

hitler

Il suo dottore personale, Theodor Morell, prescriveva a Hitler amfetamine, ormoni e cocaina per fargli salire la libido, in modo da accontentare Eva Braun. L’ urologo conferma la deformità del Fuhrer.

L’architetto nazista Albert Speer, sostiene che gli impulsi sessuali del leader erano assenti: «In alcun modo descriverei Adolf Hitler come una persona sessualmente normale nei suoi rapporti con le donne. In particolare, nel caso di Eva Braun, non c’era attività sessuale per lunghi periodi di tempo, tranne qualche episodio». Nonostante la mancanza di virilità di Hitler, molte donne erano ossessionate da lui.

hitler eva braun

C’è una canzoncina del 1939 che gli inglesi cantavano per tirarsi su il morale: «Hitler ha una palla sola, Goring ne ha due ma molto piccole, un po’ come Himmler, ma il povero vecchio Goebbels non ne ha nessuna».

