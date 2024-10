18 ott 2024 19:12

CELEBRITA' ALL'INFERNO - “LIAM PAYNE NON È IL PRIMO E PURTROPPO NON SARÀ L'ULTIMO” – BENJAMIN MASCOLO, IL CANTANTE DEL DUO BENJI E FEDE CHE PER ANNI HA FATTO USO DI STUPEFACENTI E HA LOTTATO CONTRO LA DEPRESSIONE, LANCIA L’ALLARME DOPO LA MORTE DEL CANTANTE DEGLI "ONE DIRECTION": “HO PAURA CHE NE VEDREMO ALTRI NEI PROSSIMI ANNI ANCHE QUI IN ITALIA. IN TANTISSIMI LOTTIAMO CONTRO LE MALATTIE MENTALI. HO VISTO E VEDO TANTI COLLEGHI IN BILICO, TRA DEPRESSIONE E ISTINTI SUICIDI, RISCHIO DI OVERDOSE O DI MORTE ACCIDENTALE. IO SONO STATO UNO DI LORO PER DIVERSO TEMPO…”