21 feb 2022 19:10

UNA CENA VULCANICA - IN ARABIA SAUDITA E' IN CORSO "FORCES OF NATURE", UN EVENTO GASTRONOMICO IN CUI IL MENU VIENE REALIZZATO UTILIZZANDO LAVA INCANDESCENTE - PRODOTTI LOCALI, CUCINATI A 1.350° C, IN UN VERO E PROPRIO SPETTACOLO DI ROCCIA FUSA - IL MENU: "FILETTI DI MANZO CARBONIZZATI, SELLE DI CAPRA ARROSTITE AL FUOCO, TORTA DI LAVA AL CIOCCOLATO..."