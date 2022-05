LA CENSURA RUSSA PERDE COLPI - DURANTE UN CONCERTO A SAN PIETROBURGO, MIGLIAIA DI PERSONE HANNO CANTATO IN CORO LA LORO PROTESTA CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA: "FUCK THE WAR" - FINORA LE AUTORITA' HANNO MANTENUTO UN RIGIDO CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONFLITTO, MA OGNI TANTO QUALCOSA SFUGGE - QUALCHE GIORNO FA ERA STATO IL TURNO DI UN GIORNALISTA MILITARE CHE... - VIDEO

Concerto a San Pietroburgo

Durante un concerto che si è svolto a San Pietroburgo, il pubblico si è messo a cantare slogan contro la guerra in Ucraina. Nel filmato del concerto che è circolato in rete si sente una folla di migliaia di russi che cantano «F**k the war» più e più volte.

La provocatoria dimostrazione di opposizione all'«operazione militare speciale» di Putin lascia pensare che la macchina della propaganda russa stia fallendo.

Concerto a San Pietroburgo 3

Finora le autorità hanno tentato di mantenere una rigida censura sulle informazioni relative alla guerra, ma proteste e manifestazioni anti-invasione sono scoppiate lo stesso in tutta la nazione.

La televisione statale russa ha trasmesso un'ampia copertura della guerra dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina a febbraio. Il contenuto è strettamente a favore della guerra, e le autorità tentano di utilizzare i media per diffondere affermazioni di propaganda inventate nel tentativo di giustificare l'intervento militare russo.

Secondo i media russi le forze di Putin hanno invaso l'Ucraina nel tentativo di liberare le persone che sono intrappolate sotto il governo politico corrotto e nazista. Ma la nazione democratica dell'Ucraina ha ricevuto un ampio sostegno internazionale dalla NATO nella sua difesa contro gli invasori russi.

È chiaro che i media russi sono altamente controllati: qualsiasi commento che si opponga alla guerra in Ucraina viene censurato o annullato. Mikhail Khodaryonok, giornalista militare russo, ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni controverse sulla performance militare russa in Ucraina alla rete televisiva Russia One. Il signor Khodaryonok ha dichiarato: «La situazione per noi chiaramente peggiorerà».

Concerto a San Pietroburgo 4

Ha aggiunto: «Il problema più grande con la nostra situazione militare e politica è che siamo in totale isolamento geopolitico e il mondo intero è contro di noi, anche se non vogliamo ammetterlo».

Per la televisione di stato, le affermazioni dell'esperto militare sono state scioccanti. Khodaryonok ha affermato che la Russia non è riuscita a formare alcuna alleanza internazionale sostanziale durante la guerra e ha avvertito che le prestazioni delle truppe russe erano in declino.

vladimir putin

Il giornalista è poi tornato in tv per smentire le sue precedenti dichiarazioni. «Penso che alle nostre forze armate sia stato dato questo obiettivo e che nel prossimo futuro sarà raggiunto».

Finora le autorità russe hanno represso le manifestazioni contro la guerra e arrestato i manifestanti, messo a tacere le obiezioni sull’invasione dell’Ucraina e utilizzato pesantemente la censura. Per questo è difficile accertare se ci sia un vero sostegno alla guerra tra la popolazione. Ma si stima che migliaia di cittadini russi siano fuggiti dal paese dallo scoppio della guerra ed è ampiamente suggerito che ciò è dovuto alla paura del regime di Putin.