28 dic 2020 12:18

CENSURA VIRULENTA - IN CINA LA BLOGGER ZHANG ZHAN FA UNA BRUTTA FINE: QUATTRO ANNI DI CARCERE CON L'ACCUSA DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI FALSE - IN ALCUNI VIDEO AVEVA MOSTRATO CREMATORI E OSPEDALI SOVRAFFOLLATI A WUHAN MENTRE LA CITTÀ LOTTAVA CONTRO LA PANDEMIA - E CI SONO ALMENO ALTRI TRE ATTIVISTI DEI QUALI NON SI HANNO NOTIZIE DA FEBBRAIO...