CERCASI NUOVE TESTE DI AZOV! NASCE LA "LEGIONE UCRAINA": KIEV LANCIA UN’INIZIATIVA PER ARRUOLARE “GLI UOMINI IN ETÀ DA COMBATTIMENTO CHE VIVONO ALL'ESTERO”. LA MOSSA SERVE A ZELENSKY PER COLMARE LE PERDITE SUBITE A CAUSA DELLA GUERRA - SI STIMA CHE 300 MILA UOMINI UCRAINI IN GRADO DI ANDARE AL FRONTE VIVANO NELLA SOLA POLONIA – L’ACCORDO FIRMATO DAL PRESIDENTE UCRAINO E DAL PREMIER POLACCO TUSK…

soldati ucraini

(ANSA-AFP) L'esercito ucraino ha lanciato una nuova campagna di arruolamento volontario rivolta agli uomini in età da combattimento che vivono all'estero, mentre Kiev cerca di colmare le perdite subite nel conflitto con la Russia.

La creazione della cosiddetta 'Legione ucraina' arriva dopo oltre due anni di guerra e fa parte di un più ampio accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dal primo ministro polacco, Donald Tusk, all'inizio della settimana. "Facciamo appello a tutti gli ucraini in Europa affinché si uniscano alla Legione ucraina.

tusk zelensky

Il vostro contributo è inestimabile nella nostra lotta per la libertà e l'indipendenza", ha annunciato il ministro della Difesa, Rustem Umerov, sui social media. L'iniziativa mira a reclutare volontari tra i cittadini ucraini che vivono in Europa, in particolare in Polonia e Germania, Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati in fuga dalla nazione sotto attacco di Mosca.

Si stima che 300.000 uomini ucraini in età da combattimento vivano nella sola Polonia. Umerov ha dichiarato che i membri della nuova unità riceveranno un addestramento in Polonia e saranno dotati delle migliori attrezzature, ma Varsavia ha espresso cautela sull'iniziativa: "In questa fase è troppo presto per parlare di dettagli. La questione è in discussione tra i ministeri della Difesa dei due Paesi", ha dichiarato il servizio stampa del ministero della Difesa polacco.

volontari ucraini 4