CERCATE UN POSTICINO PARTICOLARE PER UN SOGGIORNO DA SOGNO? PROVATE A DARE UN'OCCHIATA AL NUOVO FILTRO DI AIRBNB PER "SISTEMAZIONI" DAVVERO PARTICOLARI - CI SONO CASE A FORMA DI CHITARRA, SILO MISSILISTICI, VILLE A FORMA DI FUNGO, YACHT E UNA ROULOTTE A FORMA DI MUCCA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Un nuovo filtro su Airbnb consente ai viaggiatori avventurosi di trovare solo i soggiorni più strani e meravigliosi.

Il filtro rivela case mozzafiato, barche e capanne stravaganti disponibili per l'affitto, rifugi romantici a Bali e capanne.

Abbiamo utilizzato il filtro per selezionare 10 incredibili annunci di Airbnb che ti faranno gridare: "Oh My God!"

Aura House, Bali, Indonesia

Secondo l'elenco, questa casa di bambù sulla sponda occidentale del fiume Ayung dispone di due camere da letto "molto romantiche", una cucina, un soggiorno e una piscina privata.

Il sito web aggiunge: "L'atmosfera di Aura House è perfetta per le persone che cercano di staccare dalla vita frenetica della città. Preparati a farti svegliare dal sole che fa capolino nella tua stanza e dai suoni del fiume in basso".

Irene, un’ospite, ha scritto dell'eco-ritiro: «Il nostro soggiorno qui è stato ultraterreno... Volevo provare questa casa di bambù da molto tempo e non mi ha deluso». Aura House può ospitare quattro persone da 320 euro a notte.

Leafy Greens, Chiang Mai, Thailandia

Dotata di un orto biologico, barbecue all'aperto e aria condizionata, l'insolita casa a forma di fungo conosciuta come Leafy Greens è stata inizialmente costruita perché diventasse un centro di meditazione.

I proprietari hanno scritto: “Crediamo che il nostro corpo assorbirà buona energia dalla terra, questo significa che una casa terrosa ti avvicina alla natura ed elimina le cattive energie”.

«Il nostro posto è pieno di fiori e alberi. Potresti vedere parte della natura come uccelli, grilli, rane, lucertole, farfalle, insetti nel nostro giardino”.

All'interno dell'edificio di 35 metri quadrati, gli ospiti troveranno due camere da letto, con due futon all'ultimo piano e un letto singolo al piano terra. Leafy Greens può ospitare tre persone e costa da 11 euro a notte.

Emotional Healing, provincia di Gyeonggi, Corea del Sud

Questa casa a forma di chitarra in Corea del Sud dispone di un appartamento con una camera da letto, che ha accesso esclusivo alla terrazza sul tetto ed è descritto dai proprietari come «accogliente».

Il sito web dice: «Al terzo piano puoi ammirare la natura di un villaggio senza un edificio alto, oppure puoi fare un picnic sul prato... se preferisci, puoi anche prendere lezioni di ukulele al primo piano dell'edificio».

Scrivendo del loro soggiorno su Airbnb, un ospite recente ha scritto: «Personalmente, mi piaceva suonare la chitarra, quindi ero entusiasta di stare nello spazio a forma di chitarra. C'erano oggetti di scena premurosi come altoparlanti Bluetooth, luci per stand, apribottiglie e la biancheria da letto era in ordine». Emotional Healing può ospitare due persone e costa da 70 euro a notte.

Rondavous Land Yacht, Texas, Stati Uniti

«Non c'è bisogno di preoccuparsi dei segni dell'abbronzatura», scrive il proprietario di questo yacht in Texas. «È abbastanza lontano dagli altri campeggi da non doverti preoccupare che gli altri ti vedano», ha aggiunto.

All'esterno, gli ospiti troveranno un braciere, una griglia a carbone e una doccia con gabinetto di compostaggio. A bordo c’è una camera da letto, un soggiorno, una cucina con fornello e acqua corrente e persino un timone completo di volante da capitano.

Parlando del bizzarro noleggio, l'ospite precedente Patricia ha scritto: «Non so nemmeno da dove cominciare a spiegare la magia di questo posto. L'attenzione ai dettagli, la creatività, i panorami, gli animali, la privacy, le stelle, la tranquillità: ogni singola cosa ha reso questa una delle nostre vacanze preferite in assoluto». Rondavous Land Yacht può ospitare quattro persone e costa da 96 euro a notte.

Villa Casa Acantilado, Andalusia, Spagna

«Con una splendida vista sul mare, la villa Casa Acantilado si trova a Salobrena», spiegano i proprietari di questo splendido affitto in Spagna.

Aggiungono: «Il clou di questo alloggio è il suo spazio esterno privato con piscina (che può essere riscaldata con un supplemento di € 5 a notte), un giardino, una terrazza all'aperto, un barbecue e una doccia esterna. Condividi un pasto fatto in casa sulla tua terrazza mentre ti godi una fantastica vista sul mare e sulle montagne vicine».

La casa a due piani - ispirata all'architetto Gaudi - dispone di tre camere da letto, tre bagni, soggiorno e cucina. Villa Casa Acantilado può ospitare sei persone e costa da 370 euro a notte.

Eclipse, Nusa Tenggara occidentale, Indonesia

Questo Airbnb ha una «piscina a sfioro personalizzata a forma di trifoglio che si affaccia direttamente sull'oceano» ed è descritta come dotata di «uno degli ambienti più spettacolari del mondo».

La "cupola di lusso" è ispirata all'artista surrealista Wolfgang Widmoser e una passeggiata di cinque minuti lungo la collina «rivela una tranquilla spiaggia sabbiosa fiancheggiata da palme da cocco».

L'ospite precedente Fauzi, che ha trascorso lì la luna di miele, ha scritto una recensione positiva: «Ogni mattina ci svegliamo al canto degli uccelli e finiamo la giornata con una vista pittoresca del mare con tanto di tramonto. La camera offre un'esperienza unica, una miscela tra un'architettura distintiva e la natura». La cupola Eclipse può ospitare tre persone e costa da 112 euro a notte.

Torre dell'artista sul mare, Provincia de Bocas del Toro, Panama

La Torre dell'artista sul mare è adatta solo a "viaggiatori avventurosi", afferma l'ospite, che da anni lavora a questo progetto di passione, ma non l'ha mai portato a termine. «Non c'è aria condizionata (solo brezza marina), nessuna televisione e non molte pareti», scrive il proprietario sul sito web.

Il proprietario aggiunge: «È coperto dalla mia arte e scultura, così come da alcuni bellissimi oggetti che ho collezionato. Il mare sottostante comprende molti pesci colorati, un po' di corallo e talvolta piccole razze. Se lasci fuori l'acqua dolce, i colibrì verranno a trovarti».

Il piano inferiore contiene una cucina e doccia, il secondo piano è dotato di cucina completa, e al terzo piano si accede tramite due scale a chiocciola che sporgono sul mare e comprende una zona giorno e bagno. In cima al rifugio di questo artista c'è una "minuscola" camera da letto, «abbastanza grande per un letto matrimoniale alla francese».

Artist's Tower on the Sea può ospitare cinque persone e costa da 100 euro a notte.

Alianz Loft, Heredia, Costa Rica

«Letteralmente lo spazio più cool di San Jose. Mi trasferirei se potessi», ha scritto l'ospite precedente James nella sua recensione di Alianz Loft in Costa Rica.

La casa "unica" è descritta come "ideale per gli amanti dell'architettura, per appuntamenti romantici o per divertirsi".

All'esterno, è dotata di una terrazza addobbata, vasca idromassaggio, campo da basket, barbecue e un giardino privato con conigli. All'interno, due camere da letto con aria condizionata vantano "letti di lusso" e "vista sulle montagne”. Alianz Loft può ospitare quattro persone e costa da 330 euro a notte.

The Cow Shed, Suffolk, Inghilterra

Descritto come un "posto unico in cui soggiornare", The Cow Shed è un "mix tra campeggio, glamping e roulotte", afferma Airbnb.

L'alloggio a forma di mucca nella campagna del Suffolk ha un letto matrimoniale al piano terra con un letto a tre quarti sopra, ed è incluso l'ingresso al parco della fattoria in loco - che comprende pony, alpaca e yoga per capre.

Quando si tratta di cenare, gli ospiti possono noleggiare un barbecue o fare un salto nel bar della fattoria durante il giorno.

Il sito Web aggiunge: «Gli ospiti possono esplorare la fattoria fuori orario e possono anche aiutare a dare la colazione agli animali e pulire le stalle al mattino. Il personale è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda curiosa!» The Cow Shed può ospitare quattro persone e costa da 118 euro a notte.

Silo missilistico Atlas F, Nuovo Messico, Stati Uniti

Descritto come una "vera reliquia della Guerra Fredda", questo appartamento è un ex "centro di controllo del lancio" convertito e presenta "numerosi libri e mostre" sul patrimonio missilistico.

Lo spazio in affitto conserva ancora l'originale "centro di controllo del lancio sotterraneo" e un tunnel che conduce al "silo missilistico profondo 186 piedi [56 m]". Il soggiorno include una visita guidata della proprietà e l'ospite si descrive come "uno dei relatori più illustri riguardo ai siti missilistici in tutta l'America".

'Mark' ha scritto della sua permanenza in questa storica base missilistica: «Wow. Se fosse possibile dare a questo posto una recensione superiore a cinque stelle, lo farei. L'esperienza è davvero unica. Gary ha una tale abbondanza di conoscenze sul sito e sul programma missilistico». Atlas F Missile Silo può ospitare due persone e costa da 380 euro a notte.

