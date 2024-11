CERCHI LAVORO? CHIEDI A CAMILLA! - ARRIVA L'ASSISTENTE VIRTUALE CHE AIUTA CHI È INTERESSATO A PARTECIPARE A UN CONCORSO PUBBLICO - IL PROGRAMMA "CAMILLA", ALIMENTATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AIUTERÀ CHI VUOLE PARTECIPARE A UN BANDO - QUALI RISPOSTE PUO' OFFRIRE? I CONCORSI A DISPOSIZIONE, I REQUISITI E TUTTI I PASSAGGI NECESSARI PER PRESENTARE LA CANDIDATURA…

Lei si chiama Camilla. E tra qualche giorno inizierà a dare una mano rispondendo alle domande, di chi è interessato a partecipare a un concorso pubblico. Camilla è un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa e sarà integrata, per ora, sul sito web del Formez, l'articolazione del Dipartimento della Funzione pubblica che, tra le altre cose, gestisce una buona parte dei bandi di concorso.

[…] Le si può chiedere, per esempio, quali sono i concorsi al momento a disposizione per un laureato in giurisprudenza, e in pochi secondi fornisce l'elenco completo di quelli in essere, oltre al link con la piattaforma InPa eventualmente per fare domanda. Le si può anche domandare quali requisiti bisogna avere per partecipare a un dato bando, oppure di spiegare tutti i passaggi necessari per presentare la candidatura.

Ma anche utilizzarla per calcolare i punteggi che si possono raggiungere rispondendo esattamente a un certo numero di quesiti. […]

«L'assistente virtuale», ha spiegato Giovanni Anastasi, presidente di Formez, «è il primo esito concreto della task force sul'IA voluta dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e da me coordinata». Camilla, ha spiegato ancora Anastasi, sarà sperimentata sui concorsi Formez a partire dalla fine di novembre e per almeno sei mesi. Al termine di questa fase si valuterà la possibilità di estenderla a tutti i concorsi.

[…] E l'aspettativa è che ridurrà considerevolmente il numero dei ticket aperti dai candidati ai concorsi presso il Formez per chiedere chiarimenti. Ad oggi ne arrivano circa 100 al giorno. Il progetto è stato sviluppato grazie al contributo di CSI Piemonte, una delle principali società in house italiane per lo sviluppo digitale della Pubblica amministrazione.

[…] E se a una domanda non sapesse rispondere? Consiglierà di rivolgersi direttamente all'assistenza di Formez. Camilla dovrà essere considerata tuttavia come un utile supporto. Ma la responsabilità di stabilire se si può o meno partecipare a un bando rimane in capo al candidato.