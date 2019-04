UNA CERIMONIA DEL CAZ*O - FALLI TRASPORTATI IN PROCESSIONE DA UOMINI TRAVESTITI DA DONNE, CAPPELLI E MASCHERE PER TRASFORMARSI IN PENE E LE ìRAGAZZE CHE FANNO ROTEARE LE LORO LINGUE SU LECCA LECCA A FORMA DI MINI PISELLI – BENVENUTI AL FESTIVAL DEL FALLO IN GIAPPONE DOVE MIGLIAIA DI PERSONE SI RIUNISCONO OGNI ANNO PER CELEBRARE LA FERTILITÀ E…

DAGONEWS

festival del pene 9

Falli trasportati in processione da uomini travestiti da donne, cappelli e maschere per trasformarsi in una testa di caz*o e le immancabili ragazze che fanno roteare le loro lingue su lecca lecca a forma di mini piselli.

Benvenuti a Kawasaki, in Giappone dove, come da tradizione, ogni anno migliaia di persone si riuniscono per il Kanamara Matsuri, il festival del fallo.

festival del pene 21

Un appuntamento fisso che si tiene la prima domenica di aprile nel Santuario Kanayama, per celebrare la fertilità e sensibilizzare anche sul sesso sicuro, donando fondi per le associazioni benefiche che combattono l'HIV.

festival del pene 6

Le tradizioni del festival affondano in una antica leggenda in cui si narra che nel periodo Edo (1603-1868) un demone dai denti aguzzi, che viveva nella vagina di una donna, ha castrato diversi uomini durante la prima notte di nozze. In soccorso del genere maschile è intervenuto un talentuoso maniscalco che ha forgiato un enorme dildo di ferro per rompere i denti del demone.

festival del pene 3

E in onore delle divinità shintoiste della fertilità e del parto, un fallo d'acciaio ora si trova nel cortile del santuario di Kanayama: una meta di pellegrinaggio per migliaia di prostitute che erano solite recarsi davanti al monumento per pregare affinché fossero protette dalle malattie sessualmente trasmissibili.

festival del pene 7 festival del pene 4

festival del pene 14 festival del pene 1 festival del pene 8 festival del pene 10 festival del pene 12 festival del pene 15 festival del pene 16 festival del pene 2 festival del pene 20 festival del pene 19 festival del pene 18 festival del pene 17 festival del pene 13 festival del pene 11 festival del pene 5

festival del pene 22