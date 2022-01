CERTE PERSONE FANNO DEI GIRI IMMENSI E POI RITROMBANO – RITORNO DI FIAMMA TRA BELEN E STEFANO DE MARTINO: I DUE HANNO PASSATO IL WEEKEND INSIEME CERCANDO DI DRIBBLARE I PAPARAZZI, MA CON SCARSI RISULTATI - WHOOPSEE HA SCODELLATO LE FOTO DELLA SHOWGIRL E DELL'EX MARITO INSIEME: SABATO LEI È ANDATA A CASA DI LUI E NON È MAI USCITA FINO AL GIORNO SEGUENTE…

Ogni giorno un fotografo si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di Belen. Per capire lei, per capire gli eventi. Per (ri)costruirli. E, a proposito di ricostruzione, la bella Argentina sembra nuovamente capitolata nella storia con Stefano De Martino. Eravamo stati noi di Whoopsee, infatti, a documentare il primo riavvicinamento fra i due, all'aeroporto, al viaggio di ritorno di Belen dall’Uruguay.

Un caso? Un atto di gentilezza quello di De Martino che le aveva dato un passaggio? A giudicare da queste foto, molto di più. I due, infatti, hanno trascorso il weekend insieme, cercando di dribblare e confondere i paparazzi: Belen infatti, “anticipa i tempi” spostandosi a casa di De Martino che si recherà poi a prendere il figlio Santiago, Patrizia Griffini e la piccola Luna Marì. L’indomani mattina i fotografi alla buon’ora si appostano e pur non vedendo niente presuppongono tutto: Belen non è uscita, Belen ha passato la notte lí. E non solo.

Anche tutta la domenica. Tant’è che in serata la vedono e la vediamo uscire proprio da quella casa in cui era entrata. Come se non bastasse, a conferma della ritrovata confidenza, Belen con i figli e l’amica Patrizia, prima di rientrare a casa sua, preleva qualcosa dalla macchina di Stefano De Martino. Si dice che “non si torna mai indietro”. Si aggiunge “se non per prendere la rincorsa”. E la vita di Belen corre sempre. Più veloce dei fotografi.

