29 ott 2019 12:31

UN CESSO DI MONOLOCALE – SE VOLETE PROVARE L’EBBREZZA DI VIVERE COME UN CARCERATO POTETE CONTATTARE QUESTA AGENZIA IMMOBILIARE DI BRIGHTON CHE HA MESSO IN AFFITTO UN MONOLOCALE CON UN WATER A UN METRO DAL LETTO – AUGURATEVI DI NON AVERE OSPITI QUANDO ARRIVA IL MAL DI PANCIA VISTO CHE DALLA TAZZA SI VEDE ANCHE LA CUCINA E IL DIVANO - UNA FOLLIA ALLA MODICA CIFRA DI...