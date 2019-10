TRA CHAPO E COLLO - LA POLIZIA TROVA IL FIGLIO DEL LEADER DEI NARCOS E GLI UOMINI DEL CARTELLO DI SINALOA RISPONDONO SPARANDO CON ARMI AUTOMATICHE E TRASFORMANDO L’OPERAZIONE IN UNA BATTAGLIA - SECONDO LA VERSIONE UFFICIALE OVIDIO GUZMÁN LOPEZ È STATO RILASCIATO, MA ALTRE FONTI DICONO CHE È ANCORA NELLE MANI DELLE AUTORITÀ – VIDEO

Da www.ansa.it

battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 12

Una vera e propria 'battaglia' a colpi di armi automatiche è scoppiata a Culiacan, capoluogo dello Stato messicano di Sinaloa, quando una pattuglia di agenti ha individuato Ovidio Guzmán López, figlio ventenne di Joaquin "El Chapo" Guzman, il leader narco in carcere in Usa.

ovidio guzman lopez

Uomini armati legati al cartello sono intervenuti, ingaggiando una sparatoria con le forze di sicurezza per liberare il giovane. Lo riferisce la Bbc. Secondo l'emittente britannica, il figlio di El Chapo, ricercato per traffico di droga, è stato rilasciato e l'operazione "interrotta", mentre secondo altre fonti sarebbe ancora nelle mani delle autorità.

joaquin el chapo guzman el chapo 1 ovidio guzman lopez 1 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 15 el chapo guzman battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 2 el chapo 1 cappello chapo guzman 3 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 6 il tunnel del carcere messicano da cui fuggi' el chapo guzman archibaldo guzman el chapito arrestato nel 2005 MISURE DI SICUREZZA PER IL PROCESSO AL CHAPO GUZMAN ARRESTO DI CHAPO GUZMAN battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 1 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 3 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 7 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 5 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 14 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 4 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 9 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 11 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 8 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 16 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 10 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 17 battaglia per la liberazione di ovidio guzman lopez 13