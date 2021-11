CHARLENE È TORNATA A CASA (MA QUANTO RIMARRÀ?) - LA MOGLIE DEL PRINCIPE ALBERTO È ARRIVATA NEL PRINCIPATO DI MONACO DOPO DIECI MESI IN SUDAFRICA: LA SCUSA UFFICIALE ERANO LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, DOVUTE A UNA BRUTTA INFEZIONE E A TRE INTERVENTI ALLA TESTA. MA ERA DAVVERO COSÌ O DIETRO C’ERA L’INSOFFERENZA VERSO LA CORTE MONEGASCA E LE FUITINE DEL MARITO? DI SICURO NON SEMBRAVA MOLTO FELICE QUANDO È ATTERRATA… - VIDEO

Dopo 10 mesi in Sudafrica, finalmente Charlene di Monaco è tornata a casa.

Alle 8:30 del mattino la principessa è atterrata con un jet privato all'aeroporto di Nizza, dove ha preso un elicottero che l'ha condotta nel principato per riabbracciare finalmente il marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella.

Una brutta infezione l'ha costretta a rimanere in Sudafrica per 10 lunghissimi mesi, lontana dalla famiglia. Dopo ben tre interventi alla testa, le condizioni di Charlene Wittstock sono parse sufficientemente buone da permetterle di rientrare nel Principato.

"La principessa è di buon umore e non vede l’ora di tornare a casa. Anche il padre della donna, Mike Wittstock, era felicissimo che sua figlia stesse tornando a Monaco" ha detto un membro dello staff della famiglia Grimaldi quando la principessa è scesa dall'aereo in Francia.

Il principe Alberto aveva annunciato che Charlene sarebbe tornata a casa entro la Festa Nazionale di Monaco, che si celebra il 19 novembre, senza però dare una data esatta. Il gran giorno è arrivato a sorpresa e la famiglia si è finalmente riunita. Sulle pagine social di Palazzo Grimaldi sono state pubblicate le foto, con Jacques e Gabriella felicissimi di riabbracciare la mamma: "Una riunione piena di gioia ed emozione", si legge a commento delle foto.

