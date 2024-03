26 mar 2024 12:02

CHE ANSIA L’EREZIONE! – IN SVEZIA BOOM DI PRESCRIZIONI DI VIAGRA PER I PISCHELLI (+200%). IL MOTIVO? SECONDO IL SESSUOLOGO KALLE NORWALD, LA COLPA È DELLE PRESSIONI SOCIALI CHE INFLUENZANO LE ASPETTATIVE LEGATE AL SESSO, CHE MANDA IN ANSIA I RAGAZZI E FA FARE LORO CILECCA SOTTO LE COPERTE - L'UROLOGO JONAS RICHTHOFF STIMA CHE LA META’ DELLA PRESCRIZIONI SIA LEGATA A SINTOMI PSICOSOMATICI...