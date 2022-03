CHE BARBA, CHE NOIA! ALTRO CHE NUOVO CORSO TALEBANO. I NUOVI EDITTI DEL REGIME AFGHANO: “CHI È SENZA BARBA RISCHIA IL LICENZIAMENTO”. I TALEBANI STANNO NEGANDO UNA DOPO L'ALTRA TUTTE LE PROMESSE DI MODERAZIONE CHE AVEVANO FATTO DOPO LA PRESA DI KABUL. LE DONNE NON POSSONO NEANCHE SALIRE SU UN AEREO SE NON ACCOMPAGNATE DA UN MASCHIO. UN ALTRO RECENTE PROVVEDIMENTO PREVEDE CHE…

ALESSANDRA MUGLIA per il Corriere della Sera

Altro che nuovo corso talebano. L'Afghanistan sta tornando al tempo buio del primo regime islamista degli anni 90: con una raffica di editti le donne si ritrovano di nuovo ingabbiate, senza poter più lavorare, né studiare e ora nemmeno viaggiare in aereo da sole. Donne in ostaggio di uomini che, a loro volta, non possono più cedere ad alcun segno di modernità, come farsi la barba. E dire che negli ultimi 20 anni molti afghani avevano apprezzato l'idea di radersi.

Ora invece chi è senza barba rischia il licenziamento. I talebani stanno negando una dopo l'altra tutte le promesse di moderazione che avevano fatto dopo la presa di Kabul. Dopo il dietrofront sulla riapertura delle scuole superiori per le ragazze, ora le donne non possono neanche salire su un aereo se non accompagnate da un maschio. Un altro recente provvedimento prevede che i parchi siano separati per genere. Con le donne autorizzate ad accedere 3 giorni a settimana e gli uomini gli altri 4. «Le recenti restrizioni dei talebani sono un inasprimento del loro apartheid di genere. È preoccupante pensare a quel che il futuro potrebbe riservare alle afghane» dice Shaharzad Akbar, attivista afghana a Londra.

