(ANSA) - Due meloni dell'Hokkaido, la regione più a nord del Giappone, sono stati venduti alla prima 'asta della stagione per 3 milioni di yen, equivalenti a poco più di 22.000 euro, un prezzo superiore del 10% a quello dell'anno scorso. In base alle stime del consorzio locale nella cittadina di Yubari - famosa per i frutti più succosi della regione, i quasi 100 agricoltori della zona produrranno circa 3.438 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,03 miliardi di yen (14,9 milioni di euro).

Il maggiore offerente dell'asta, la Hokuyupack Co, come vuole la tradizione, distribuirà i meloni gratuitamente la prossima settimana. I frutti di fascia alta solitamente in Giappone raggiungono prezzi elevati durante le aste locali, che vengono usate come campagne commerciali per promuovere le specialità locali. (ANSA).

