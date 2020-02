Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

Niente, non c’è pace a Buckingham Palace, e ora è di nuovo la volta di Andrea di York. Come se non bastasse lo scandalo Epstein che lo ha spinto ad abbandonare i ruoli reali, il principe è tornato sotto ai riflettori per la sua presunta amicizia con Peter Nygard, magnate della moda finlandese, accusato di recente di abusi sessuali da dieci donne, di cui tre adolescenti all’epoca dei fatti.

Sì, perché seppur ad oggi Nygard non sia incriminato di nulla, è un po’ di tempo che viene accusato di stupro da persone diverse: episodi avvenuti tra il 2008 e il 2015 ma che adesso vengono fuori e sbattono l’imprenditore sulle prime pagine dei giornali. E con lui il terzogenito della regina Elisabetta, che pare abbia pure soggiornato nell’estate del 2000 nella maestosa villa di Nygard, alle Bahamas.

Proprio in quella magione – stando a quanto riportato dalle accusatrici che a New York hanno presentato una “class action” – sarebbero avvenuti la gran parte degli stupri. A quanto sembra, nessuna donna accusa il principe Andrea, ma per lui si tratterebbe comunque di un’altra «amicizia pericolosa», scomoda, che infangherebbe di nuovo l’immagine pubblica della monarchia dopo la questione Epstein.

sarah ferguson, le figlie beatrice e eugenia, nygard, la princiopessa marie chantal e il principe pavious di grecia

Il principe sta pagando a caro prezzo i contatti avuti in passato con l’imprenditore americano, accusato di traffico minorile e morto suicida in carcere la scorsa estate: «Mi dispiace aver deluso e messo in imbarazzo la famiglia reale», ha detto pubblicamente Andrea in un’intervista, smentendo comunque le affermazioni di Virginia Giuffre che lo accusa di aver abusato di lei quando aveva appena 17 anni.

«Ora, più che mai, è importante che Andrea di York faccia un passo avanti e collabori con le autorità», ha dichiarato Lisa Bloom, avvocato delle accusatrici di Epstein. «Le vittime chiedono giustizia, ascolti le loro voci».

In effetti il principe, seppur abbia dichiarato più volte di essere pronto a dare una mano alle indagini, è stato criticato pure dal procuratore di New York: «Zero collaborazione». Se dovesse scatenarsi anche la bufera Nygard, Andrea si troverebbe ancor di più con le spalle al muro.

