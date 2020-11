"UN PRODUTTORE AMERICANO STA GIRANDO UN FILM SULLA MIA VITA. AMBISCO ALL’OSCAR" - LO STILISTA ROBERTO CAVALLI FA 80 ANNI E MOLLA IL FRENO: "NON SONO MAI STATO UN MEDIOCRE. TRUMP? LO CONOSCO MOLTO BENE. IN CERTI MOMENTI L'HO CONSIDERATO QUASI SIMPATICO. INDIMENTICABILE LA NOTTE IN CUI, CON LA MIA COMPAGNA SANDRA, L'HO ACCOMPAGNATO AL FIANCO DI MELANIA A UN CONCERTO DI BOCELLI. LE INFLUENCER? AFFARINE” - LA GIACCA E LA PARRUCCA NERA DI “JACKO”