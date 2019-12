IL NAPOLI ESONERA ANCELOTTI: AL SUO POSTO IN ARRIVO GATTUSO. PRONTO PER "RINGHIO" UN CONTRATTO DI 18 MESI - IN SERATA L'INCONTRO TRA CARLETTO E DE LAURENTIIS ALL'HOTEL VESUVIO E LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL CLUB SU TWITTER - LO SPOGLIATOIO SPACCATO E I PROBLEMI CON INSIGNE (LASCIATO IN PANCHINA CONTRO IL GENK)