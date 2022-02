20 feb 2022 15:40

CHE CACIOTTARI! – SE VI STATE CHIEDENDO PERCHÉ I TRIBUNALI SONO INTASATI LEGGETE QUESTA STORIA CHE ARRIVA DA TRAPANI DOVE È STATO PORTATO AVANTI UN PROCESSO PER DUE ANNI PER UN FURTO DA 10 EURO: L’IMPUTATA 69ENNE AVEV RUBATO PER FAME MOZZARELLA, PROVOLA E PANCETTA IN UN SUPERMERCATO, MA ERA STATA SCOPERTA E DENUNCIATA. SOLO ORA È ARRIVATA L’ASSOLUZIONE E…