CHE CASINI COMBINA QUEL TRIVELLONE DI SCHROEDER – L’EX CANCELLIERE TEDESCO, ARRIVATO AL QUINTO MATRIMONIO, INTIMA ALLE SUE EX DI NON CONTINUARE A PORTARE IL SUO COGNOME – NON SOLO: E’ IN CORSO UNA CAUSA PER STABILIRE L’ESATTA DATA DELLA SEPARAZIONE TRA SCHROEDER E LA QUARTA MOGLIE, LA COREANA SOYEON KIM – IL MOTIVO? L’ALTRO EX MARITO DELLA SIGNORA HA FATTO CAUSA PER “TORTURE MORALI” E…

Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

gerhard schroeder

La passione per i matrimoni è già valsa a Gerhard Schroeder il soprannome, nella patria dell' austerità finanziaria e morale, di "signore degli anelli". La Germania non è Hollywood e il vecchio leone socialdemocratico non è Liz Taylor. Ma alla quinta moglie anche lui deve essersi accorto che qualcosa non va. E non solo perché un altro perfido nomignolo che i tedeschi gli avevano affibbiato al quarto matrimonio e al quarto anello, "mister Audi", era diventato obsoleto. Schroeder deve essersi accorto che il suo nome è un brand e che va usato con parsimonia. Il carismatico ex cancelliere ha dunque intimato alla sua quarta moglie, Doris Schroeder- Koepf, di non usare più il suo cognome.

gerhard schroeder e vladimir putin

« Evidentemente pensa che solo la sua moglie del momento possa portarlo » , ha commentato lei, sarcastica. Aggiungendo, «e tutto ciò per un nome talmente banale ». Schroeder, in effetti, è un po' come Rossi e Verdi. L' attuale consorte dell' ex leader della Spd è la sudcoreana Soyeon Schroeder- Kim, appunto, sposata l' anno scorso e festeggiata con una pomposa cerimonia all' esclusivissimo Adlon. Quello di Marlene Dietrich e Greta Garbo, per dire, e del figlio di Michael Jackson tenuto penzoloni fuori dalla finestra.

Proprio all' Adlon le abbiamo viste incrociarsi a novembre, in occasione del Presseball, il ballo annuale della stampa, un' imperdibile fonte di pettegolezzi. Doris si è eclissata quasi subito tra la folla, forse per evitare un mezzogiorno di fuoco con la moglie successiva.

Schroeder ex cancelliere

Schroeder invece ha trascinato la sua nuova consorte sulla pista e i due si sono esibiti in sorridentissimi balli cheek- to- cheek resistendo per ore ai flash dei fotografi. Purtroppo non esiste solo la mondanità nella vita di una coppia. Esistono anche i tribunali. E quelli devono già affrontare denunce incrociate tra le due signore Schroeder sulla data esatta della separazione. Secondo la quarta signora Schroeder è marzo del 2016, secondo la quinta signora Schroeder è Pentecoste del 2016.

Doris Schroeder Koepf

Non un dettaglio da poco. L' ex marito dell' attuale moglie sudcoreana di Schroeder, un suo connazionale chirurgo estetico, l' ha denunciata per " torture morali”. Per lui, la data è importante per capire l' origine del male. Doris Schroeder-Kopf, intanto, forte dei suoi diciannove anni di matrimonio con l' uomo noto alle cronache anche per le sue intense frequentazioni del Cremlino e il suo attuale incarico di lobbista Gazprom, si pente.

«Forse non ho fatto abbastanza per le donne » , ha confessato nell' intervista alla Zeit che sta suscitando una bufera in Germania. Intanto l' ex giornalista, che si è legata a un altro big della Spd, Boris Pistorius, si è lasciata andare a qualche rivendicazione. Quando lui era già al terzo divorzio «e si occupava della madre e della sorella » , la quarta signora Schroeder gli stirò persino le camicie. Cancelliere o no, i conti piangevano, a fine mese. E lei si rimboccò le maniche. « Io sono una donna pragmatica e mi sono data da fare », dice.

Soyeon Schroeder Kim

Intanto, Schroeder ha reagito sulla Bild, respingendo le accuse dell' ex moglie - «assurdità» - e accusando la Zeit di comportarsi come un tabloid. Come la Bild, insomma. E la commedia continua.