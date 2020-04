7 apr 2020 18:08

DAI CHE CE LA FACCIAMO! QUALCHE BUONA NOTIZIA NEL BOLLETTINO DI OGGI: I "CASI ATTUALI" IN PIÙ SONO MENO DI MILLE (880) E LA PERCENTUALE DI CRESCITA SCENDE SOTTO L’1%. È L'INCREMENTO PIÙ BASSO DAL 10 MARZO – I MORTI SONO ANCORA TROPPI (+ 604) MA I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA SCENDONO DEL 2,7% (-106) – I DATI REGIONE PER REGIONE