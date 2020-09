Alberto Pinna per il “Corriere della Sera”

gerenius tavarov con galina fedorova

Nel telefoni cellulari, nelle macchine fotografiche e nel computer del fotografo russo-inglese Gerenius Tavarov ci sono soltanto le immagini della modella Galina Fedorova - annegata due giorni fa nel mare ad ovest di Chia e ripescata completamente nuda - destinate a copertine patinate di periodici dell'Est Europa o c'è dell'altro? Fino a quando la perizia, chiesta dalla Procura di Cagliari, non darà una risposta sarà «giallo» sulla gita in gommone con conclusione tragica nelle acque prospicienti - questo è il punto - la base militare di Teulada, una delle più importanti nello scacchiere mediterraneo della Nato.

galina fedorova 28

L'Isola Rossa è infatti proprio di fronte al poligono interforze nel quale in inverno e primavera si simulano azioni di guerra fra contingenti degli stati dell'Alleanza Atlantica, con impiego di mezzi da sbarco, anfibi e carri armati e incursioni aeree. D'estate le esercitazioni vengono sospese e alcune aree sono aperte ai turisti.

E fra l'isolotto e il porticciolo turistico era ancorato il gommone noleggiato a Chia - così ha sostenuto il fotografo - quando si è sfilato dall'ormeggio ed è andato alla deriva, proprio mentre i due facevano il bagno a poche decine di metri.

Spinto dalla corrente, il natante si è rapidamente allontanato. Tavarov, 44 anni, ha cercato inutilmente di raggiungerlo; esausto, è stato soccorso dopo un'ora da un'imbarcazione, che ha dato l'allarme alla Guardia costiera. Un elicottero ha avvistato il corpo dell'indossatrice, raccolto poi da una motovedetta.

base nato teulada

Galina Fedorova, 35 anni, era una modella specializzata in sfilate, body art, glamour, nudo artistico, fotoservizi. Le sue immagini sono state pubblicate in copertina su Penthouse Germany e sulle edizioni di Playboy per i Paesi dell'Est.

Al momento l'inchiesta porta una sola ipotesi, omicidio colposo, ma gli accertamenti puntano innanzitutto a verificare la versione di Tavarov, piuttosto confusa forse perché fornita quando ancora, seduto sulla banchina, era inebetito mentre il corpo dell'amica-compagna, calato dalla motovedetta, veniva ricomposto nella bara.

galina fedorova 16

Da altri riscontri e dal danneggiamento della carena, sembra infatti che l'incidente sia avvenuto con il gommone in navigazione e il fotografo ai comandi: schianto contro uno scoglio affiorante (o contro un oggetto galleggiante) i due sbalzati in acqua e non più in grado di raggiungere il battello. E a questo proposito pare significativa la richiesta di esami del sangue, istologici e tossicologici, motivati dal ritrovamento di bottiglie di alcolici sul gommone.

Evidentemente per definire il quadro delle indagini non bastano i primi risultati dell'autopsia, che confermano la morte per annegamento. C'è un ultimo mistero: l'uso di un drone - ora sotto sequestro - per le riprese fotografiche, inusuale per un servizio destinato a rotocalchi diffusi nel Paesi dell'Est europeo e invece normale per riprese panoramiche dall'alto. Incidente o «giallo»?

galina fedorova 64

A Teulada opera dal 1956 un poligono terra-aria-mare, affidato all'esercito e messo a disposizione della Nato. È la seconda base militare per estensione in Italia; più di 7 mila ettari, ai quali si aggiungono altri 75 mila soggetti a restrizioni dello spazio aereo e della navigazione. C'è una scuola di tiro per missili teleguidati, vaste aree utilizzate come bersagli di artiglierie, bombardamenti navali, aerei, addestramento di reparti speciali e di controspionaggio. Inevitabile che parallelamente all'indagine giudiziaria si stia sviluppando un'attività informativa dei servizi di sicurezza.

galina fedorova 70

galina fedorova 58 galina fedorova 108 base nato teulada 2 base nato teulada 1 galina fedorova 120 galina fedorova 67 galina fedorova 13 galina fedorova 123 galina fedorova 15 galina fedorova 39 galina fedorova 11 galina fedorova 10 galina fedorova 38 galina fedorova 12 galina fedorova 122 galina fedorova 1 galina fedorova 73 galina fedorova 98 galina fedorova 59 galina fedorova 65 galina fedorova 71 galina fedorova 2 galina fedorova 14 galina fedorova 29 galina fedorova 121 galina fedorova 3 galina fedorova 109 galina fedorova 17