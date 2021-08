DAGOREPORT - SEGNATEVI LA DATA: 3 OTTOBRE. IL VOTO NELLE PRINCIPALI CITTÀ (ROMA, MILANO, TORINO, BOLOGNA, NAPOLI, ETC.) SARÀ LA CARTINA DI TORNASOLE SULLA VERA CONSISTENZA DEI PARTITI, CHE FINORA SI SONO GINGILLATI CON SONDAGGI ALLEGRAMENTE TAROCCATI - DA QUI, È SBOCCIATA L’IDEA DI UNA FEDERAZIONE TRA LEGA E FORZA ITALIA, CON SALVINI SEGRETARIO E BERLUSCONI PRESIDENTE-PADRONE. MA ANCHE A SINISTRA QUALCOSA SI MUOVE. PER AUMENTARE IL CONSENSO DEL PD, LETTA TRAMA DI FAR RITORNARE A CASA LEU DI ROBERTO SPERANZA, MA SENZA I CADAVERI ECCELLENTI, DA FRATOIANNI A D’ALEMA. TRAMA GUASTATA DALLA FOLTA ALA DEGLI EX RENZIANI: PERCHÉ NON FAR RIENTRARE NEL PD ANCHE RENZI? - E NULLA VIETEREBBE UNA “GROSSA COALIZIONE”, COME IN GERMANIA, TRA I DUE NUOVI SOGGETTI, CON LA MELONI E CONTE FUORI DALLE PALLE, NEL RUOLO DEGLI OPPOSTI ESTREMISMI