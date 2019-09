CHE CI FA L’OROLOGIO DI DAVID ROSSI IN VENDITA SU INTERNET? LA FIGLIA CAROLINA: “NON SAPPIAMO SE QUESTE PERSONE VOGLIONO VENDERE OROLOGI DELLO STESSO MODELLO SFRUTTANDO LA VICENDA DI MIO PADRE, O SE INVECE È SEMPLICEMENTE UNA TRUFFA” – MA NON È LA PRIMA VOLTA, QUALCHE ANNO FA IL NOME DEL MANAGER DI MPS… – VIDEO: LO SPECIALE DELLE "IENE"

VIDEO - DAVID ROSSI, IN VENDITA ONLINE IL ‘SUO' OROLOGIO: “LUCRANO SUL NOME DI MIO PADRE”

L'OROLOGIO DI DAVID ROSSI IN VENDITA SU INTERNET

carolina orlandi

“David Rossi e l’orologio della discordia”, “David Rossi e le ombre segrete sull’orologio di Rocca Salimbeni”: questi sono solo alcuni degli annunci online che sfruttano il nome del manager di Mps per lucrare in modo macabro sulla sua morte. Appaiono su vari siti, mostrano un modello Sector Expander 308, come quello appartenuto a David Rossi, morto il 6 marzo 2013 in circostanze sospette. “Ma ovviamente non è il suo”, dice a Iene.it la figlia Carolina Orlandi. “Non sappiamo se queste persone vogliono vendere orologi dello stesso modello sfruttando la vicenda di mio padre, o se invece è semplicemente una truffa. In ogni caso stiamo valutando di prendere provvedimenti”.

caso david rossi la iena antonino monteleone intervista escort 4

Non è la prima volta, purtroppo, che qualcuno cerca di guadagnare con il nome di David Rossi: “Qualche anno fa mio padre aveva venduto dei quadri all’asta, e dopo la sua morte le opere erano finite online a prezzi esagerati sfruttando in maniera veramente vergognosa quello che è successo. Alla fine li aveva ricomperati mia madre, per evitare che rimanessero nelle mani di questa gente orribile”.

il corpo di david rossi

Noi de Le Iene ci occupiamo da tempo del caso della morte del manager. David Rossi era il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena quando il 6 marzo 2013 è volato giù della finestra del suo ufficio, mentre l’istituto era al centro di una bufera finanziaria e mediatica. Ma si è trattato di un suicidio o di omicidio? Sono molti i punti che non tornano in questa vicenda, che abbiamo ricostruito nello speciale di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti che potete vedere qui sopra.

DAVID ROSSI

Nel caso, l’orologio di Rossi gioca un ruolo importante: sarebbe infatti stato gettato dalla finestra venti minuti dopo la caduta del corpo, secondo uno studio disposto dai familiari del manager. E questo dimostrerebbe che nella stanza, subito dopo la caduta, ci sarebbe stato qualcuno.

Nonostante le due archiviazioni delle inchieste sulla morte, considerata un suicidio, la famiglia continua a chiedere giustizia nella convinzione che qualcosa non torni nella ricostruzione della magistratura. E dopo le nostre inchieste, i parlamentari di tutte le principali forze politiche hanno chiesto che sia istituita una commissione d’inchiesta per far luce su tutti quei punti oscuri ancora aperti. “La caduta del governo, purtroppo, ha bloccato tutto” chiude Carolina. “Siamo deluse, c’è sempre qualcosa che ostacola la ricerca della verità. Adesso speriamo che il nuovo esecutivo tenga fede alla volontà espressa da tutti i partiti e si vada avanti con la commissione”.

CAROLINA ORLANDI LIBRO SU DAVID ROSSI SIMULAZIONE MORTE DAVID ROSSI IL CADAVERE DI DAVID ROSSI la morte di david rossi mps 1 giuseppe mussari la morte di david rossi mps 11 LA FINESTRA DA CUI E CADUTO DAVID ROSSI l orologio che cade accanto a david rossi mezzora dopo il volo VERITA' PER DAVID ROSSI