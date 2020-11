CHE CI FACEVA UNA SIGNORA DEL TOGO CON 160 MILA EURO NELLA BORSETTA ALL’AEROPORTO DI FIRENZE PERETOLA? QUEI SOLDI ERANO DESTINATI ALLA MOGLIE DI CARRAI, FRANCESCA CAMANA COMPARINI, PROPRIETARIA DI UN APPARTAMENTO IN CENTRO DA AFFITTARE PER UN LUNGO PERIODO. SECONDO LA DIFESA ERA TUTTO REGOLARE, MA I GIUDICI SOSPETTANO CHE QUEL CONTRATTO FOSSE SOLO FITTIZIO PER TRASFERIRE DENARO ILLEGALMENTE IN ITALIA. SERVIVA A FINANZIARE LA FONDAZIONE OPEN?

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

A essere chiacchierata, come lo sono spesso molte «prime donne» fiorentine, Francesca Campana Comparini aveva ormai fatto l' abitudine, passandoci sopra. E questo, forse, grazie alla sua formazione di filosofa e studiosa delle religioni, dunque abituata a volare alto, ma anche perché come moglie di Marco Carrai, già potentissimo membro del «Giglio Magico» di Renzi, era già andata incontro a critiche, pettegolezzi e un bel po' di strali invidiosi.

Stavolta però la «chiacchiera» non può essere presa con filosofia perché si è trasformata in un avviso di garanzia. Come ha anticipato il Corriere Fiorentino , a indagare Lady Carrai è stata la Procura di Firenze, la stessa che in un' altra inchiesta (quella sulla Fondazione Open), ha inquisito suo marito Marco, insieme a Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi e l' avvocato Alberto Bianchi.

La signora Francesca, 32 anni, con la storia della fondazione che finanziava la Leopolda non c' entra niente (o almeno per ora non ci sono evidenze), ma è sospettata di riciclaggio in concorso con il marito per 160 mila euro trovati nella borsetta di una signora del Togo durante un controllo all' aeroporto di Peretola, di cui Carrai è presidente, come pure dello scalo pisano. Secondo le indiscrezioni giudiziarie, quei soldi erano destinati alla moglie di Carrai, proprietaria di un appartamento in centro che doveva essere affittato per un lungo periodo.

Ma i magistrati inquirenti fiorentini sospettano che quel contratto fosse solo fittizio per trasferire illegalmente denaro dal Togo in Italia. Serviva anch' esso per finanziare la Fondazione Open o alcuni dei personaggi coinvolti nell' inchiesta? E ciò che sta cercando di appurare la Procura. Indiscrezioni, stavolta da parte della difesa, parlano invece di un' operazione pulita sulla quale «lo stesso Carrai aveva chiesto con trasparenza informazioni per far arrivare il denaro regolarmente dal Paese africano senza incorrere in sanzioni».

Filippo Cei, avvocato di Francesca Campana Comparini e del marito Marco Carrai, per ora preferisce non entrare nei particolari. «Pensiamo che questa vicenda non abbia preso sviluppi corretti o comunque adeguati - sottolinea il legale - e la stessa valutazione è stata condivisa dalla Procura. E dunque ne prendiamo atto e per ora preferiamo il silenzio, almeno nella dialettica mediatica».

Silenzio che per ora sembra osservare anche Francesca, figlia di ricchi commercianti titolari dell' Argenteria Parenti, uno dei negozi più belli di via Tornabuoni, la strada dello shopping di lusso a Firenze, incassando stavolta al posto delle solite chiacchiere un fastidioso atto giudiziario. Chi la conosce bene dice, a microfono spento, che non avrà problemi a venire fuori anche da questo «contrattempo».

Come accadde quando sei anni fa fu sommersa da un' ondata di polemiche dopo che fu nominata a sorpresa, e per i detrattori senza alcun titolo, curatrice della mostra su Pollock e Michelangelo a Palazzo Vecchio, uno degli eventi più importanti sponsorizzati dal Comune. Quella volta non fece caso alle critiche, citando Dante. Ma ora dovrà fare i conti con l' inchiesta del procuratore aggiunto Luca Turco e il pm Antonino Nastasi.

