CHE CI FACEVANO MASSIMO GILETTI E CLAUDIA GERINI IN TARDA SERATA A PASSEGGIO A FONTANA DI TREVI? “CHI” HA SCODELLATO LE FOTO DEI DUE “PICCIONCINI” MENTRE BUTTAVANO UNA MONETINA NELLA FONTANA TRA SGUARDI COMPLICI E GRANDI SORRISI – I DUE SI CONOSCONO DA TEMPO E DICHIARANO DI ESSERE SOLO AMICI…

"www.liberoquotidiano.it"

massimo giletti e claudia gerini 3

Massimo Giletti e Claudia Gerini paparazzati insieme. Il conduttore di Non è l'Arena - in onda questa sera, mercoledì 13 ottobre, ovviamente su La7 - e l'attrice sono stati fotografati nella romantica cornice di Roma mentre passeggiano e lanciano nella fontana di Trevi una monetina. I due, stando al settimanale Chi che li ha immortalati, svela che si sono dati appuntamento in tarda serata in uno dei luoghi simbolo di Roma.

massimo giletti e claudia gerini 1

I turisti presenti non hanno potuto fare a meno di non notare la "strana coppia" e chiedere loro qualche scatto. Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini non è così scontato che i due abbiano iniziato una storia. Giletti e la Gerini hanno scelto una delle attrattive più famose, non proprio consigliata per rimanere nell'ombra. A maggior ragione se si considera che il giornalista da tempo si muove sotto scorta e pare strano non riuscirlo a notare.

massimo giletti e claudia gerini 2

Il conduttore e l'attrice si conoscono e sono amici da lungo tempo, anche se al momento sono entrambi single. La stessa Gerini ha annunciato la scorsa estate la rottura da Simon Clementi. "Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito nessuno. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia rimanendo amici", erano state le parole dell'attrice in risposta a chi aveva sguazzato nel gossip sulla fine della relazione.

claudia gerini GILETTI giletti claudia gerini claudia gerini night club claudia gerini claudia gerini a panarea claudia gerini massimo giletti