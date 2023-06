2 giu 2023 11:00

CHE CI FACEVANO VENTI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI INSIEME SUL LAGO MAGGIORE? – SECONDO “REPUBBLICA”, LA LORO ERA UNA COSIDDETTA OPERAZIONE “ANTI-PROLIFERAZIONE”: UNA MISSIONE PER FERMARE LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DI QUALCHE ARMA VIETATA. MA NON È ESCLUSO CHE STESSERO ESPATRIANDO QUALCUNO IN SVIZZERA – DI SICURO, IL “PENSIONATO” DEL MOSSAD, VISTO L’OMAGGIO SOLENNE RICEVUTO, ERA UN AGENTE DI PRIMO LIVELLO…