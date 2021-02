CHE CI SIAMO PERSI! LA PANDEMIA CI PRIVA DEL CAFONISSIMO ATHERSTONE BALL GAME, LA PSEUDO-PARTITA DI "CALCIO MEDIEVALE" GIOCATA OGNI ANNO IL MARTEDÌ GRASSO NELLA CITTÀ INGLESE DI ATHERSTONE, NEL WARWICKSHIRE: CENTINAIA DI TROGLODITI DA 821 ANNI SI ACCALCAVANO IN STRADA E SI MENAVANO PER RIUSCIRE A MANTENERE IL POSSESSO DELLA MEGA PALLA E… - VIDEO

Every human you see in this video voted Leave pic.twitter.com/bjsH9HwHfs — Various Jams (@VRSJMS) February 1, 2021

DAGONEWS

atherstone ball game 10

Che ci siamo persi! La pandemia ci priva del cafonissimo Atherstone Ball Game, la partita di "calcio medievale" giocata ogni anno il martedì grasso nella città inglese di Atherstone, nel Warwickshire.

Sebbene l'evento sia sopravvissuto a due guerre mondiali, dopo 821 anni non ci saranno migliaia di sciroccati che si menano di brutto per tenere il controllo di questa palla gigante. Lo scopo è quella di riuscere a impossessarsene: chiunque la abbia in mano allo scadere del tempo ha vinto la competizione.

atherstone ball game 7

Nel frattempo ci sono due ore in cui la gente si mena, volano a calci e pugni per riuscire ad avere il controllo della palla. Uno spettacolo da trogloditi dove la gente si ammassa e che, dunque per queste ovvie ragioni, quest’anno verrà abolito.

atherstone ball game 3 atherstone ball game 1 atherstone ball game 9 atherstone ball game 8 atherstone ball game 5 atherstone ball game 4 atherstone ball game 6 atherstone ball game 2 atherstone ball game 11