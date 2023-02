“Da Un Giorno da Pecora – Rai Radio 1”

La Meloni? “Sono una sua grandissima sostenitrice, l'ho votata, abbiamo degli amici in comune e quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi. Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è la conduttrice Anna Falchi.

Quand’è che con la leader di FdI uscivate insieme? “Quando nessuna delle due era fidanzata, ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter”. Avevate dei luoghi che frequentavate più spesso di altri? “Nessuno in particolare, andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco”. Che voto dà ai primi 100 giorni del governo Meloni? “Direi un otto e mezzo”.

A lei non hanno mai chiesto di scendere in politica? “In passato Marco Panella mi chiese di candidarmi coi Radicali, ma era moltissimo tempo fa, e io ero ‘ignorante’ per quanto riguardava la politica”. Parliamo di amore: da qualche tempo ha un nuovo fidanzato. “E’ un vicino di casa mio coetaneo, abitiamo nello stesso quartiere, lui è un poi’ il Dylan Dog del quartiere, in passato ci incontravamo casualmente al bar della nostra zona. Quando si dice che l’amore si trova dietro l’angolo”.

E' innamorata? "Sì". Convivete? “No, viviamo in case separate, la convivenza ti distrugge, condividere lo stesso tetto, se ci si pensa, è un po’ contro natura…” Quindi non ha più intenzione di rifare quel passo…”Non credo, voglio esser libera dalle convivenze e non mi voglio risposare”.

