FIBRA INDIGESTA – IL GOVERNO CHIEDE A TELECOM ITALIA DI NON APPROVARE L’OFFERTA DEL FONDO KKR (PORTATO DA GUBITOSI) PER UNA QUOTA DI MINORANZA DELLA RETE FISSA DI TELECOM – GUALTIERI E PATUANELLI CHIEDONO AL CDA DI RINVIARE DI UN MESE LA DISCUSSIONE DELL’OFFERTA PER PORRE LE BASI DELLA RETE UNICA - ATTIVATA ANCHE LA DIPLOMAZIA PER RASSICURARE GLI AMERICANI CHE L’OPERAZIONE È SOLO RINVIATA