CHE DIRÀ LA REGINA ELISABETTA A HARRY? - LA SOVRANA HA CONVOCATO IL NIPOTASTRO E LO HA INVITATO PER UN PRANZO A PALAZZO MOLTO PROBABILMENTE IN COINCIDENZA CON IL SUO RITORNO A LONDRA A LUGLIO, IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLA STATUA DI DIANA – DOPO I QUINTALI DI MERDA LA REGINA TENDE UNA MANO AL FUGGITIVO: TROPPO AMORE, STRATEGIA PER TENTARE DI TENERLO A BADA O RANDELLATA IN VISTA?

LA REGINA ELISABETTA E MEGHAN E HARRY

La Regina Elisabetta ha invitato il nipote Harry a pranzo. E nel Regno Unito in molti si chiedono già come mai: si tratta del primo faccia a faccia dopo l'intervista scandalo con Oprah Winfrey. Le voci degli esperti reali sono un po' contrastanti in merito al motivo dell'incontro. Secondo alcuni, la Sovrana sarebbe pronta a tendergli la mano, mentre secondo altri avrebbe convocato il duca di Sussex a corte per rimproverarlo per aver chiamato sua figlia Lilibet Diana. Il primo nome, infatti, è un nomignolo che solo in famiglia si usa per rivolgersi alla Regina.

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

In ogni caso, non dovrebbe essere il nome della bimba il motivo dell'invito. Anche perché secondo la maggior parte dei tabloid, Elisabetta avrebbe chiamato il nipote prima della nascita di Lilibet Diana. I due si incontreranno molto probabilmente a luglio, quando Harry tornerà a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla mamma, la principessa Diana.

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

Resta da vedere se Harry accetterà l'invito. Del resto non ci sono dubbi che lo faccia, visto che sia lui che Meghan hanno sempre parlato bene di Sua Maestà. Nonna e nipote avranno modo di confrontarsi sugli ultimi avvenimenti e soprattutto sui recenti attacchi che i duchi hanno scagliato contro la Corona, arrivando addirittura ad accusare i reali di razzismo. “È un gesto tipicamente magnanimo di Sua Maestà. Il pranzo sarà un’occasione per parlare e confrontarsi”, ha rivelato un cortigiano al Daily Mail.

