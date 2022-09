CHE FACEVA ILARY BLASI DAVANTI A UN RIVENDITORE ROLEX NEL CENTRO DI ROMA? CON IL SUO TUNICONE NERO GRIFFATO, ACCOMPAGNATA DAL GRUPPETTO DI AMICHE, LA CONDUTTRICE NON È PASSATA INOSSERVATA - NEL PRIMO POMERIGGIO DI IERI LA BLASI SI AGGIRAVA PER LE VIE DEL CENTRO INSIEME ALLA SUA AMICA VANESSA SILLANO CON LA QUALE SI È ATTOVAGLIATA IN UN RISTORANTE ("PRANZO PESSIMO")...

Val. Ven. per “il Messaggero”

ilary blasi in centro a roma 4

Giornata in centro ieri per Ilary Blasi. In giro come fosse stata una turista tra le tante, prima si è aggirata per un'affollata Fontana di Trevi, come ha prontamente documentato sui suoi social, poi si è immersa nei vicoli della città, facendo perdere le sue tracce.

Dopo qualche ora, durante le quali ha raccontato lei stessa di essersi fermata a pranzo con l'amica Vanessa Sillano (taggata su Instagram) in un locale in via Dell'Archetto dove, ridendo, ha sottolineato come il pranzo fosse stato pessimo, è stata rintracciata a Testaccio, per la precisione in piazza dell'Emporio.

ilary blasi in centro a roma 5

Look informale mimetizzata da un camicione nero oversize con una celebre marca in risalto in rosa, ai piedi comode sneakers bianche, la conduttrice Blasi era in compagnia di due amiche: tutte ferme davanti al civico 18. Qui ha sede un rivenditore di Rolex. Le tre parlavano fitto tra loro e la futura ex moglie di Totti gesticolava animatamente: chissà che i numerosi passanti, riconoscendola non abbiano pensato alla guerra dei Rolex.

ilary blasi in centro a roma 1

Una guerra nata dalla rivelazione di Totti sul presunto furto di Rolex, che sua moglie avrebbe messo a segno come personale vendetta. Ma poi tutto passa: le tre signore entrano in un civico vicino, dove ha sede un centro stomatologico.

