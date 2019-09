CHE FAI, RUDY? - GUEDE OTTIENE LA SEMILIBERTÀ: DI GIORNO LAVORERÀ NELLA SEGRETERIA DEL CENTRO STUDI CRIMINOLOGICI DI VITERBO E TORNERÀ IN CARCERE LA NOTTE - LO HA DECISO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, A 9 ANNI DALLA SENTENZA IN CASSAZIONE CHE LO HA CONDANNATO A 16 ANNI PER L’OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER

Omicidio Meredith, semilibertà a Guede. Lavorerà in centro studi criminologici

franca leosini e rudy guede storiemaledette 22

(LaPresse) - Ottiene la semilibertà Rudy Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio, a Perugia, di Meredith Kercher. Lavorerà nella segreteria del Centro studi criminologici di Viterbo per rientrare in carcere la notte, secondo le modalità decise dal tribunale di sorveglianza, come conferma il suo legale Fabrizio Ballarini. Guede nel 2010 ha ricevuto in Cassazione la condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio 'in concorso' per il quale nel 2015 vennero assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito. I suoi legali chiesero la revisione del processo che però venne respinta.

rudy guede amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love RAFFAELE SOLLECITO E AMANDA KNOX raffaele sollecito e la fidanzata greta rudy guede RAFFAELE SOLLECITO FA GLI AUGURI A TUTTE LE DONNE E AMANDA KNOX RISPONDE raffaele sollecito giulia bongiorno raffaele sollecito e greta menegaldo la vittima Meredith Kercher knox sollecito e63a23e918 raffaele sollecito in cassazione AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO SI RIUNISCONO A NEW YORK raffaele sollecito 682f64d raffaele sollecito vittorio feltri linea gialla AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO SI RIUNISCONO A NEW YORK amanda knox a modena AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO SI RIUNISCONO A NEW YORK raffaele sollecito mette like su meredith kercher STEPHANIE KERCHER SORELLA DI MEREDITH knox sollecito e39eae2d457 amanda knox si commuove al festival della giustizia di modena 4 la prigione di amanda knox AMANDA KNOX AMANDA KNOX 6 amanda knox con il fidanzato christopher robinson 1 amanda knox si commuove al festival della giustizia di modena 5 amanda knox con il fidanzato christopher robinson 2 amanda knox prigione perugia la knox in vacanza con il fidanzato amanda knox nella foresta nera amanda knox su instagram instagram di amanda knox amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love 1 l'arrivo di amanda knox a linate 12 amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love 3 I fratelli di Meredith Kercher d dd d b a f cf dd dd ff amanda knox a modena 4 l'arrivo di amanda knox a linate 8 amanda knox in tribunale con la t shirt con scritto all you need is love 2 amanda knox si commuove al festival della giustizia di modena 2 patrick lumumba arriva in cassazione per la sentenza del processo sull'omicidio di meredith kercher 3c2740e I fratelli Kercher erano emozionati franca leosini e rudy guede storiemaledette 24 meredith kercher franca leosini e rudy guede storiemaledette 28