CHE FAI, WOODY? – L'AUTOBIOGRAFIA DI ALLEN, RIPUDIATA DAL SUO EDITORE PER LE PRESSIONI DEL FIGLIO RONAN FARROW, SARÀ DISPONIBILE DA OGGI IN FORMATO E-BOOK – L’USCITA ANTICIPATA (DOVEVA USCIRE IL 9 APRILE IN LIBRERIA) È STATA DECISA DAL REGISTA VISTA LA SITUAZIONE CORONAVIRUS, INSIEME AL NUOVO EDITORE AMERICANO. HA ADERITO ANCHE “LA NAVE DI TESEO”, CHE LO PUBBLICA IN ESCLUSIVA IN ITALIA...

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

woody allen a proposito di niente

Ripudiato dal suo editore americano, ripudiato dalla figlia adottiva Dylan e dal figlio naturale Ronan Farrow. Eppure atteso, in tutto il mondo, come se le sue memorie fossero già un caso editoriale. Arriverà oggi alle 16 su e-book, in anticipo di un paio di settimane sull' edizione cartacea (prevista in libreria per il 9 aprile), l' attesa autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente.

woody allen 3

A volerla rendere subito disponibile, in formato digitale, sarebbe stato lo stesso regista, d' accordo col nuovo editore americano. «In un momento così difficile per l' Italia, avendo Woody Allen deciso di rendere disponibile la sua autobiografia, ho pensato che anche i lettori italiani, costretti a stare a casa, dovessero avere l' opportunità di leggere questo libro tanto atteso di uno scrittore e regista tanto amato ha detto Elisabetta Sgarbi, editrice italiana con La nave di Teseo - A proposito di niente mi ha dato ore di pura gioia e senso di libertà. Spero anche ai lettori».

mia e ronan farrow

tommaso paradiso

INCONTRI D' AUTORE

Di scrittura, per il cinema, per i romanzi e per la musica, si occupa da oggi l' attore Vinicio Marchioni, che insieme alla compagna Milena Mancini dalle 15 alle 15.30 sarà in diretta Instagram per presentare il primo di una serie di Incontri con gli autori: si comincia oggi con il cantautore Tommaso Paradiso per proseguire nei prossimi giorni con Daniele Vicari, Francesco Piccolo e Paolo Genovese.

woody allen fotografato da diane keaton nella quarta di copertina del suo libro a proposito di niente

TALK SHOW

woody allen, mia farrow e i figli

Per la tv, ufficializzato il passaggio di Detto Fatto con Bianca Guaccero su Instagram (@dettofattorai) dalle 14 alle 15.30, la perla viene dagli Stati Uniti, e precisamente da Apple Tv + dove, liberamente visibile sulla piattaforma senza bisogno di abbonamento, è online da ieri la prima puntata del nuovo show di Oprah Winfrey, Oprah Talks Covid, con l' intervista esclusiva della giornalista all' attore Idris Elba, risultato positivo al virus.

bianca guaccero

Si rinnova intanto la programmazione del museo MAXXI di Roma, che stamattina regala agli utenti una pillola de La Pimpa, realizzata dal disegnatore Altan: due minuti di video, trasmesso dalle 9.30 sui canali social del museo, con il celebre cane a pallini impegnato a trovare modi creativi per passare il tempo a casa, seguito alle 13 da un intervento sull' intelligenza artificiale al tempo del coronavirus del presidente di Human Tecnopole Marco Simoni.

il messaggio di dylan farrow

woody allen e soon yi previn

Sempre per i musei oggi l' Arts Centre di Melbourne inaugura Exposing Edith, uno spettacolo sulla cantante Edith Piaf in livestream alle 17 (orario italiano) su artscentremelbourne.com.au. Interessante l' offerta teatrale, con il Carlo Felice di Genova che inaugura la settimana con la Tosca di Giacomo Puccini e direttamente dall' Hampstead theatre (hampsteadtheatre.com) di Londra, gratis per una settimana, lo spettacolo I and You, una pièce sull' isolamento con l' attrice de Il Trono di Spade Maisie Williams.

woody allen 1

Per la musica, se dall' Italia Paolo Vallesi propone il suo repertorio oggi alle 16 sulla sua pagina Instagram, dagli Stati Uniti la cantante Miley Cyrus ogni giorno alle 18 intrattiene su Instagram i suoi fan con lezioni di make up, tecniche di rilassamento e sporadicamente qualche canzone. Prestato a un' altra disciplina, l' attore Antonio Banderas ha accettato di aderire all' iniziativa spagnola #YoEntrenoEnCasa, mostrando su Instagram la routine dei suoi allenamenti per rimanere in forma. Con i commenti, imperdibili e sarcastici, della ex moglie Melanie Griffith.