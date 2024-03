CHE FARANNO ORA WILLIAM E KATE? - COME DA TRADIZIONE, I DUE PUBBLICHERANNO LE FOTO PER IL COMPLEANNO DEL PRINCIPE LOUIS, IL PROSSIMO 23 APRILE. MA IN TUTTI QUESTI GIORNI KATE NON SI FARA’ VEDERE? È UNA STRATEGIA PERFETTA PER CONTINUARE AD ALIMENTARE VOCI SU PRESUNTI TRADIMENTI O CONDIZIONI DI SALUTE PRECARIE DELLA PRINCIPESSA – SULLA GRATICOLA È FINITO ANCHE LEE THOMPSON, ESPERTO DI COMUNICAZIONE SCELTO DA KENSINGTON PALACE COME NUOVO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE…

Ai Diana Awards assegnati a Londra in memoria della madre la Principessa Diana, il principe di Galles William ha parlato anche a nome della moglie Kate: «L’eredità di Diana è qualcosa che sia Catherine che io abbiamo sempre cercato di seguire attraverso il nostro lavoro, il nostro impegno». […]

In effetti il consigliere della Corona a Londra, Sir Richard Needham intervistato dal Corriere ha ammesso un problema di trasparenza: «In una società dominata dai social media è pericoloso non dire nulla, perché chiunque può speculare sulle ipotesi più fantasiose e inverosimili. Una deriva che invece una comunicazione trasparente avrebbe fermato all’inizio».

Dimentica forse però «El Mundo» che la concomitanza di più problemi di salute in una famiglia — e la famiglia reale è prima di tutto una famiglia come ricordava anche il costituzionalista britannico Walter Bagehot — ha inevitabilmente sottoposto il principe William nella posizione di guidare la Firm, la Ditta, in questa fase complessa, a una pressione molto forte.

E la fotografia della situazione a dir poco complessa che si trovano ad attraversare oggi i Windsor la scatta a Londra un giornale storicamente per nulla tenero verso la monarchia, «The Guardian» che anzi al giro di boa dell’anno Duemila provò a scalzare la regina Elisabetta II dal trono con una campagna stampa per chiudere la stagione della monarchia (che si rivelò in un nulla di fatto).

La commentatrice Zoe Williams scrive infatti su quotidiano britannico di una «famiglia reale intrappolata in un patto a cui non può più tener fede, sottoposta come è allo scrutinio di una nazione di trolls che pretende che i principi vivano una vita perfetta». […]

In altre parole William e Kate con i loro bambini rappresentano una vita idealizzata che possiamo ammirare come una favola nella quale possiamo tutti proiettarci. Ma appunto per loro, i protagonisti di questa favola irreale, diventa una trappola perché esige — in salute o in malattia — la perfezione davanti al mondo.

Tanto che pure la pure mai tenera commentatrice Zoe Williams osserva: «Se non ho mai capito come possa essere faticoso il lavoro dei reali, di stringere mani, essere gentili, tutto cambia se il vero lavoro (di William e Kate) è quello di impersonare una vita in cui salute, essere magici, li ha spogliati da ogni preoccupazione: allora posso capire che si tratti di un lavoro tremendamente duro».

Mentre Camilla Tominey si chiede oggi sul «Daily Telegraph»: «Se questo è il modo in cui il Regno Unito tratta Kate, non c’è da stupirsi che così tante giovani donne stiano soffrendo. Prima accusata di essere troppo perfetta, poi denigrata. Ed è lo stesso paradigma che rilfette l’esperienza di tante donne costrette a navigare in una “increasingly toxic social-media culture”».

Una cosa interessante sulla quale si concentra «El Mundo» a Madrid è invece la figura di «Lee Thompson, ex NBC, triatleta e esperto di comunicazione scelto da Kensington Palace, poco prima della morte della regina Elisabetta ,come nuovo responsabile della comunicazione dei principi William e Kate con l’incarico — come scrive il giornale spagnolo — di disegnare una strategia per migliorare la loro immagine pubblica». […]

